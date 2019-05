Bilim insanlarına göre, tartışan çiftler birbirlerine daha çok bağlı oluyor

Elbette, eşinizin sizi deli eden bazı alışkanlıklarına göz yummak çok daha kolay olurdu. Ancak gelecekte daha iyi sonuç almak için dövüşmenin tüm acısına ve rahatsızlığına dayanmaya hazır olduğunuz gerçeği, gerçek sevginizin bir işareti olabilir. Başka bir deyişle, tartışmak, daha fazla kararlı olduğunuz anlamına gelir. Sadece hatırlayın - ebeveynlerinizle veya kardeşlerinizle ne sıklıkla kavga ediyorsunuz? Aynı şey, eşiniz için de geçerli: Çok fazla tartışır ve her zaman üstesinden gelirseniz, bu sevdiğinizle daha büyük bir resim gördüğünüz anlamına gelir.

Eşinizle tartıştığınızda, kazanmanız veya kaybetmeniz önemli değil. En değerli şey, kendiniz hakkında birbiriniz hakkında ve hatta daha önemlisi çok şey öğrenmenizdir. Küçük çatışmalar her ikinize de gerçek yapınızı ortaya koymanıza yardımcı olur ve ortağınıza nasıl başa çıkacağınızı gösterir. Tüm zorlukların birlikte üstesinden gelmeyi başarırsanız, aranızdaki bağı nasıl güçlendireceğinizi öğreneceksiniz.

TARTIŞMAK SİZİ SIKINTIDAN KURTARIR

Birkaç yıldır birlikte olsanız bile, her zaman hemfikir olmadığınız bazı şeyler olacaktır. Ve bu hiç de fena değil. Yapıcı çatışmalar ilişkinizin kıvılcımını körükleyebilir ve onu daha heyecanlı hale getirebilir. Sadece her zaman her şeyde hemfikir olsaydınız, aşkınızın ne kadar sıkıcı olacağını hayal edin! Bu yüzden bir dahaki sefere panik yapmayın. Bunun yerine, ilişkiniz ve gelecekteki yaşamınız için yararlı olmasını sağlayın.