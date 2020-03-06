Bilim insanlarından yaşlanmayı önleyen en basit yöntem

PNAS dergisinde yayınlanan çalışmada, nörobilimci Lillian Muhika-Parodi, 18 ila 88 yaşları arasında yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerşekleşen deney sonucunu açıkladı.

Beynin fonksiyonel bir MRG'sini kullanan bilim insanları, katılımcıların beyninin farklı bölgeleri arasındaki etkileşimin nasıl değiştiği, yaşa ve tüketilen gıdaya ne kadar bağlı olduğunu inceledi.

Nöronlar arasındaki fonksiyonel bağlantının yaşla birlikte kötüleştiği tespit edildi. Beynin yaşlanmasının ilk belirtilerinin 47 yaşında bile ortaya çıkabileceği ve 60 yaşında bilişsel yeteneklerin bozulma oranının zirveye ulaşabileceği görüldü. Bilim insanları bunun, büyük ölçüde vücudun insüline karşı direncindeki artıştan kaynaklandığını düşünüyor.

Muhika-Parodi, insan yaşlandığında, beyninin vücuda giren glikozu etkili bir şekilde işleme yeteneğini kaybettiğini, bu nedenle, nöronların yavaş yavaş acıktığı ve beyin bölümlerinin etkileşim ağlarının istikrarsızlaştığını belirtti.

Glikoza alternatif olarak ketonları öneren bilim insanları, karşılaştırma için katılımcılara normal ve düşük karbonhidratlı (pirinç veya patates olmaksızın, salata ile birlikte et veya balık) olmak üzere iki diyet uygulayarak beyinlerinin stabilitesini değerlendirdi.

Deney sonuçları, keton diyetinin beyin bölümlerinin etkileşimini geliştirdiğini ve genel bilişsel aktiviteyi artırdığını gösterdi. Üstelik bu etki, henüz 50 yaşına ulaşmamış olan genç katılımcılarda bile gözlendi.

