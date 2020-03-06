HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bilim insanlarından yaşlanmayı önleyen en basit yöntem

Bilim insanlarından yaşlanmayı önleyen en basit yöntem

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:11 | Son Güncelleme

Bilim insanları beslenmenin yaşlanma üzerindeki etkisine dikkat çekerek hayatları boyunca düşük karbonhidratlı bir diyet uygularlarsa yaşlanmanın gecikeceğini söyledi.

Bilim insanlarından yaşlanmayı önleyen en basit yöntem

PNAS dergisinde yayınlanan çalışmada, nörobilimci Lillian Muhika-Parodi, 18 ila 88 yaşları arasında yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerşekleşen deney sonucunu açıkladı.

Beynin fonksiyonel bir MRG'sini kullanan bilim insanları, katılımcıların beyninin farklı bölgeleri arasındaki etkileşimin nasıl değiştiği, yaşa ve tüketilen gıdaya ne kadar bağlı olduğunu inceledi.

Nöronlar arasındaki fonksiyonel bağlantının yaşla birlikte kötüleştiği tespit edildi. Beynin yaşlanmasının ilk belirtilerinin 47 yaşında bile ortaya çıkabileceği ve 60 yaşında bilişsel yeteneklerin bozulma oranının zirveye ulaşabileceği görüldü. Bilim insanları bunun, büyük ölçüde vücudun insüline karşı direncindeki artıştan kaynaklandığını düşünüyor.

Muhika-Parodi, insan yaşlandığında, beyninin vücuda giren glikozu etkili bir şekilde işleme yeteneğini kaybettiğini, bu nedenle, nöronların yavaş yavaş acıktığı ve beyin bölümlerinin etkileşim ağlarının istikrarsızlaştığını belirtti.

Glikoza alternatif olarak ketonları öneren bilim insanları, karşılaştırma için katılımcılara normal ve düşük karbonhidratlı (pirinç veya patates olmaksızın, salata ile birlikte et veya balık) olmak üzere iki diyet uygulayarak beyinlerinin stabilitesini değerlendirdi.

Deney sonuçları, keton diyetinin beyin bölümlerinin etkileşimini geliştirdiğini ve genel bilişsel aktiviteyi artırdığını gösterdi. Üstelik bu etki, henüz 50 yaşına ulaşmamış olan genç katılımcılarda bile gözlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Sadece havadan yayılmıyormuş! Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeSadece havadan yayılmıyormuş! Corona virüs hakkında endişe verici gelişme
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
yaşlılık bilim düşük karbonhidrat

En Çok Okunan Haberler

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib çağrısı

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib çağrısı

Koronavirüs şoku! 'Perişanız'

Koronavirüs şoku! 'Perişanız'

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahne!

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahne!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Rusya'dan flaş açıklama! Tarih verdiler

Rusya'dan flaş açıklama! Tarih verdiler

Diğer Haberler
Corona virüsün dışkı yoluyla yayılabileceği ortaya çıktı

Sadece havadan yayılmıyormuş! Corona virüs hakkında endişe verici gelişme

İtalya'da bir kasabada musluklardan su yerine şarap aktı

İtalya'da bir kasabada musluklardan su yerine şarap aktı

Sığınmacıları mavi renkli suyla işaretliyorlar!

Sığınmacıları mavi renkli suyla işaretliyorlar!

Koronavirüse karşı beyin yakan önlem: Burun maskesi

Koronavirüse karşı beyin yakan önlem: Burun maskesi

BM'den Yunanistan'a sığınmacı tepkisi

BM'den Yunanistan'a tepki

Tahran'ın yüzde 40'ı koronavirüse yakalanabilir

Tahran'ın yüzde 40'ı koronavirüse yakalanabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.