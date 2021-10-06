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Bilim Kurulu toplanıyor! 3. doz aşı ve okullarda PCR uygulaması masada

06.10.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Saat 17.00'da başlayacak toplantıda okullarda yapılan PCR taramaları ve aşılama takvimi masada olacak.

Bilim Kurulu toplanıyor! 3. doz aşı ve okullarda PCR uygulaması masada

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

10 PİLOT İLDE BAŞLAMIŞTI

Rastgele belirlenen bazı okullarda PCR taraması geçtiğimiz hafta başladı.

Toplantıda, 10 pilot ilde başlatılan çalışmanın ilk sonuçları değerlendirilecek.

3. DOZ AŞI MASADA

Bir diğer gündem başlığı ise aşılama takvimi olacak. BioNTech aşısının uygulanmaya başladığı nisan ayında çift doz aşı olanlar için 6 aylık süre bu ay doluyor.

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Bilim Kurulu'nun özellikle ilk etapta aşı olan ve risk grubundakiler için 3. dozun ne zaman yapılacağına ilişkin bir karar vermesi bekleniyor.

ARTAN VAKA SAYILARI

Son olarak, vaka sayıları yeniden 30 bin sınırına dayandı. Bu artışa ilişkin yapılması gerekenler ve yerli aşı çalışmasında gelinen son noktada toplantıda değerlendirecek.

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Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yapacak.

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca PCR testi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) bilim kurulu
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