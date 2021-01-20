Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Pendik’te bir programa katıldı. Pendik belediye Başkanı Ahmet Cin programdan önce ateş karaya plaket takdim etti.

Pandemi döneminden dolayı sosyal ve kültürel etkinliklerini dijital ortamda düzenleyen Pendik Belediyesi, vatandaşların evlerine misafir olmaya devam ediyor. Gündeme dair alanında uzman kişileri ağırlayan Pendik Belediyesinin bu haftaki konuğu koronavirüs salgınına karşı önemli bir yere sahip olan, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara oldu. Prof. Dr. Ateş Kara, Pendik Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak pandemi ve aşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KISITLAMALARIN SONA ERMESİ İÇİN EN BÜYÜK GÜÇ VE SİLAHIMIZ AŞI"

Koronavirüse karşı ve kısıtlamaların sona ermesi için en büyük gücün aşı olduğu belirten Prof Dr. Ateş Kara, “Kısıtlamaların kaldırılmasını şöyle değerlendirmek gerekir. Kısıtlama öncesi çok yüksek vaka sayılarımız vardı. Kısıtlamalar ile birlikte vakalar çok azaldı ama hala dikkat edecek olursak, canımız yanıyor kayıplarımız var ve bu kayıplar bizim sevdiklerimiz, saydıklarımız büyüklerimiz, gençlerimiz, bu nedenle de kayıpların en aza inene kadar bir oranda kısıtlamalar devam edebilir. Kısıtlamalar, basamak, basamak kaldırılırsa rahatlama olacak mıdır? Evet ama şu anda bununla ilgili bu gün sona erer yada yarın sona erer yada bir kaç hafta sonra sona erer gibi bir şey söylemek mümkün değil. Koronavirüsüne karşı en önemli gücümüz veya var olan en büyük silahımız aşı, çünkü aşı ciddi anlamda bize avantaj sağlayacak. Kayıplarımızı önlemede çok büyük fayda sağlayacak ama onunda yaygın uygulanmasıyla beraber, planlanan şekilde devam etmesiyle belki de kısıtlamaların erken sona ermesinde avantaj sağlayabilir” diye konuştu.