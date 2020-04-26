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  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Haziran’da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Haziran’da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 08:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde umut verici gelişmeler yaşanırken, normal hayata ne zaman geçilebileceği merak ediliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer yaptığı açıklamada "Haziran’da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Haziran’da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve dünya genelinde toplam can kaybı 200 bini aşan koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'de umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada normalleşme adımları için hedefin Ramazan Bayramı sonrası olduğunu ifade etmişti. Salgın sürecinde 24 Nisan’da Türkiye'de ilk kez iyileşen vaka sayısı, yeni vaka sayısını geçti.

"TEMASI NE KADAR AZALTIRSAK, BU VİRÜSÜN BELİNİ O KADAR ERKEN KIRARIZ"

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, vaka artış hızımızın kademeli olarak yüzde 15'lerden yüzde 8'lere kadar gerilediğini söyledi ve böyle devam ederse vaka artış hızının yüzde 5’lerin de altına düşeceğini ifade etti. Tezer, "Haziran’da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum" dedi.

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