Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Haziran’da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve dünya genelinde toplam can kaybı 200 bini aşan koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'de umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada normalleşme adımları için hedefin Ramazan Bayramı sonrası olduğunu ifade etmişti. Salgın sürecinde 24 Nisan’da Türkiye'de ilk kez iyileşen vaka sayısı, yeni vaka sayısını geçti.

"TEMASI NE KADAR AZALTIRSAK, BU VİRÜSÜN BELİNİ O KADAR ERKEN KIRARIZ"

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, vaka artış hızımızın kademeli olarak yüzde 15'lerden yüzde 8'lere kadar gerilediğini söyledi ve böyle devam ederse vaka artış hızının yüzde 5’lerin de altına düşeceğini ifade etti. Tezer, "Haziran’da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum" dedi.

