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Bilimsel açıklama: Kadınlar temizlik yapan erkekleri daha çekici buluyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Erkek arkadaşınız size daha çok çekici görünmek istiyorsa ona eldiven ve temizlik malzemesi almasını söyleyin. Çünkü bilim insanları, ev işleriyle uğraşan erkeklerin kadınlar için daha çekici hale geldiğini söylüyor. Bu bulguların kısa bir özetini hazırladık. Gelin görelim...

Bilimsel açıklama: Kadınlar temizlik yapan erkekleri daha çekici buluyor

California Üniversitesi'nde sosyolog olan Scott Coltrane ve Michele Adams söz konusu sonuçlara ulaşmak için ulusal verileri analiz etti. Buna göre bilim insanları bir erkeğin ev süpürürken ya da çamaşır asarken neden daha çekici göründüklerini açıklayabiliriz diyor.

Bunu açıklayan tek uzman onlar değil tabii ki. İlişkiler ve evlilik konusunda uzmanlaşmış Psikolog Dr. Gottman da araştırmalarıyla bunu doğruluyor. Gottman'ın bu araştırmasında eşlerin kocalarının ev içi katılımlarını bir aşk işareti olarak tanımladıkları ve bu da onları kendilerine daha fazla çektiği sonucu çıkıyor.

Ancak genel kanıda erkeklerin düzenli olarak çocukların sorumluluklarını bakımlarını üstlenmesi, akşam yemeği yapmak veya yerleri silmek gibi ev işleri yapması durumunda erkeklerin güçsüz ya da daha az erkeksi oldukları fikri hakim olur. Bu elbette doğru değil. Erkeklerin ev içinde görevler üstlenmesi daha cazip ve çekici görünmelerine yardımcı olabilir ve hatta ilişkilerini güçlendirebilir.

ÇOCUKLAR DAHA ÇOK BABAYI ROL MODEL ALIYOR

Bununla birlikte küçük çocuklar annelerinden çok babalarının davranış ve hareketlerini örnek aldıkları ifade ediliyor. Verilere göre de babalarıyla ev işi yapan çocukların akranlarıyla daha iyi anlaştıkları, ruh hallerinin iyi olduğu, sosya l yaşamlarında aktif oldukları gözlemlenmiş.

Sonuç olarak kısaca söylemek gerekirse kadınlar artık kendini güldüren, duygusal, romantik bir partner ararken temizlik konularına da hakim eş seçimine dikkat ediyor. Hayatınızdaki erkek bunların hiçbirine sahip olmayabilir bu nedenle onu terk etmek zorunda da değilsiniz ancak sizin onda ne aradığınıza iyice bakmanız gerekir.

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