Tüp bebek yaptıracaklar dikkat! Her gün kullandığınız bu ürünler risk oluşturabilir

Çocuk sahibi olmak isteyen ve doğal yollarla gebelik elde edemeyen çiftler için tüp bebek (IVF) tedavisi önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Tedavinin başarısında yumurta ve spermin kalitesi kadar, döllenme ve embriyo gelişiminin gerçekleştiği laboratuvar ortamının koşulları da önem taşıyor.

Uzmanlara göre laboratuvar havasındaki bazı kimyasal maddeler, embriyoların geliştiği hassas ortamı etkileyebilir.

19 yılı aşkın deneyime sahip doğurganlık uzmanı Dr. Manjunath CS, özellikle uçucu organik bileşikler (VOC) konusunda uyarılarda bulundu. Boya, parfüm, temizlik spreyleri ve yeni mobilyalar gibi günlük yaşamda sık karşılaşılan kaynaklardan yayılan bu bileşiklerin, tüp bebek laboratuvarlarında kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

TÜP BEBEK LABORATUVARINDA HAVA KALİTESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tüp bebek tedavisinde yumurtalar vücuttan alındıktan sonra döllenme işlemi laboratuvar ortamında gerçekleştiriliyor. Ardından embriyolar, sıcaklık ve gaz seviyelerinin dikkatle ayarlandığı özel inkübatörlerde gelişimini sürdürüyor. Bu süreçte embriyoların gelişimini desteklemek için besin açısından zengin özel kültür sıvıları kullanılıyor.

Uzmanlara göre vücudun dışında bulunan yumurta ve embriyolar, doğal olarak vücut içinde sahip oldukları koruyucu koşullardan farklı bir ortamda bulunuyor. Bu nedenle laboratuvar sıcaklığı, gaz dengesi ve hava kalitesi gibi faktörlerin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Dr. Manjunath, havadaki bazı kimyasal maddelerin kültür sıvısına karışabileceğini veya embriyoların çevresindeki koşulları değiştirebileceğini belirtti. Bununla birlikte, herhangi bir kimyasal maddeye maruz kalmanın mutlaka embriyoya zarar vereceği söylenemiyor. Olası etkinin, maddenin türüne, yoğunluğuna ve maruziyet süresine bağlı olduğu ifade edildi.

PARFÜM, BOYA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ NEDEN GÜNDEMDE?

Uçucu organik bileşikler, oda sıcaklığında kolayca gaz hâline geçebilen kimyasal maddelerden oluşuyor. Bu bileşikler boya, yapıştırıcı, çözücü, oda kokusu, kozmetik ürünler ve temizlik malzemeleri gibi pek çok kaynaktan havaya yayılabilir.

Dr. Manjunath'a göre bir tüp bebek laboratuvarı dışarıdan bakıldığında son derece temiz görünse bile havadaki görünmez kimyasal bileşikler ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu. Özellikle laboratuvarda kullanılan hassas üreme hücreleri ve embriyolar söz konusu olduğunda gereksiz kimyasal maruziyetin azaltılması önem taşıyor.

Bununla birlikte, uçucu organik bileşik içeren her ürünün her koşulda zararlı olduğu düşünülmemeli. Buradaki temel mesele, belirli kimyasalların uygun olmayan yoğunluklarda ve sürelerde hassas laboratuvar ortamını etkileyebilme ihtimali.

TADİLAT VE YENİ MOBİLYALAR DA RİSK OLUŞTURABİLİR Mİ?

Laboratuvar ortamındaki kimyasal maruziyet yalnızca parfüm ve temizlik ürünleriyle sınırlı değil. Yeni döşeme malzemeleri, mobilyalar, boyalar, yapıştırıcılar ve yüzey kaplamaları da zaman içinde uçucu organik bileşikler salabilir.

Bu nedenle tüp bebek laboratuvarlarının kurulması veya yenilenmesi sırasında kullanılan malzemelerin seçimine, havalandırmaya ve alanın kullanıma açılmadan önce yeterince havalandırılmasına dikkat edilmesi gerekir.

Uzmanlar, laboratuvarın fiziksel koşullarının planlanmasının ve kimyasal emisyonların kontrol edilmesinin, embriyo gelişimi için uygun bir ortam oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

TÜP BEBEK LABORATUVARLARI KİMYASAL MARUZİYETİ NASIL AZALTIYOR?

Embriyoloji laboratuvarlarında hava kalitesini korumak için farklı filtreleme ve kontrol sistemleri kullanılıyor.

Uzmanların dikkat çektiği başlıca önlemler şöyle:

HEPA filtreleri: Havadaki partiküllerin tutulmasına yardımcı oluyor. Ancak gaz halindeki kimyasal bileşikleri tek başına gidermek için yeterli olmayabilir.

Uçucu bileşiklere yönelik filtreleme: Gaz halindeki kimyasal kirleticilerin azaltılması için uygun ek filtreleme sistemlerinden yararlanılabilir.

Kontrollü temizlik: Kullanılan temizlik ürünleri, dezenfektanlar ve laboratuvar sarf malzemeleri dikkatle seçilir.

Erişim kontrolü: Hassas laboratuvar alanlarına girişler sınırlandırılarak dış ortamdan gelebilecek kirleticilerin azaltılması hedeflenir.

Koku yayan ürünlerin sınırlandırılması: Parfüm ve kokulu kişisel bakım ürünleri, kimyasal emisyonları azaltmak amacıyla laboratuvar ve bazı tedavi alanlarında kısıtlanabilir.

Uzman, bazı araştırmalarda daha iyi laboratuvar hava kalitesi ile embriyo gelişimi arasında olumlu ilişkiler bildirildiğini belirtti. Ancak mevcut bulgular, her uçucu organik bileşik maruziyetinin tüp bebek tedavisinin sonucunu kötüleştirdiğini göstermiyor.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tüp bebek tedavisi gören kişilerin, özellikle işlem günlerinde kliniklerinin parfüm, kokulu kozmetik ürünler ve benzeri maddelerle ilgili önerilerine uyması tavsiye edildi. Bu tür kuralların temel amacı, laboratuvar ve işlem alanlarındaki çevresel koşulları mümkün olduğunca korumak.

Öte yandan, günlük yaşamda parfüm kullanmanın doğrudan kısırlığa yol açtığı veya tek başına tüp bebek başarısını düşürdüğü sonucuna varmak doğru değil. Uzmanların vurguladığı nokta, hassas laboratuvar koşullarında önlenebilir kimyasal maruziyetin azaltılması.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen çok sayıda faktör bulunuyor. Laboratuvar hava kalitesinin kontrol edilmesi bu sürecin önemli parçalarından biri olsa da tek başına başarıyı belirlemiyor. Çiftlerin tedavi sürecinde kendi kliniklerinin talimatlarını izlemesi ve kişisel sağlık durumlarına ilişkin sorularını uzmanlarına yöneltmesi önem taşıyor.