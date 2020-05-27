KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Bilimsel nedeni var! Doğumun yaklaştığını evi temizleme isteği belli ediyor

Bilimsel nedeni var! Doğumun yaklaştığını evi temizleme isteği belli ediyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çoğu anne adayı, bebekleri doğmadan birkaç hafta önce evi organize etme, temizleme ve dekore etme dürtüsüne sahip olduklarını iddia ediyor. Öyle ki, duvarları boyamak, tüm halıları yıkamak ve oturma odasını yeniden düzenlemek doğumun yakında başlayacağının bir işareti. Bunun arkasında bilimsel bir neden olduğunu bilmelisiniz.

Bilimsel nedeni var! Doğumun yaklaştığını evi temizleme isteği belli ediyor

Tıpkı hayattaki diğer radikal değişikliklerde olduğu gibi, gelecekteki anneler bebekleri geldiğinde hazırlıksız olmak istemezler. Bebeğin odasını kurarak, kıyafet satın alarak ve çocuk bezlerini doldurarak hazırlık yapmak tamamen doğaldır. Sonuçta, bebek bir noktada gelecek ve tüm bunlara ihtiyaç duyacaktır. Ancak bazı kadınlar, doğuma yakın zamanda içten gelen bir dürtü ile hazırlık sürecini daha farklı yaşıyor. Buna “yuvalama” deniyor ve Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, bunun evrimden geldiğini gösteriyor.

hamile2

Çalışmaya öncülük eden psikolog Dr. Anderson bunu şöyle açıklıyor: 'Bebeğin doğumunun yaklaşması ve muhtemelen kadınlarda hayvanlarda olduğu gibi aynı amaca hizmet etmesi nedeniyle hamileliğin üçüncü üç aylık dönemde zirve yapar. Bebek için güvenli bir ortam çocuk ve ebeveynleri arasındaki bağ ve bağlanmayı teşvik eder.'

ÖSTROJENİN ROLÜ

Diğer araştırmalar, yuvalanmanın göbek büyümesini sağlayan aynı hormonlardan kaynaklanabileceğini açıklıyor: Östrojen. Bir kadının vücudu, bebeği beklerken yüksek miktarda östrojen üretir. Ona daha fazla fiziksel aktivite yapmasını sağlayan bir enerji artışı sağlar. Hamileliğin son 3 ayında östrojen seviyelerinin yüksek olduğu göz önüne alındığında, kadınların neden bebek için hazırlanmak ve bir şeyler yapmak istediğini merak etmiyoruz. Vücutları onları işleri halletmeye yönlendiriyor.

hamile

'Yuvalamak' doğal bir fenomendir ancak anne adayları riskli hareketlerden kaçınmalıdır. Bebeğin gelişine hazırlanmak odaları düzenlemek, temizlik yapmak içten gelen bir dürtü olsa da kadınlar bebeklerini ve kendilerini tehlikeye atabilecek çamaşır suyu gibi sert kimyasallardan kaçınmalıdır. Özellikle riskli bir hamilelik içindeyseler hareketlerine daha çok dikkat etmeliler.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Sancıyı ortadan kaldırmıyor ama...Sancıyı ortadan kaldırmıyor ama...
Bu mikrop görmezden geliniyor ama...Bu mikrop görmezden geliniyor ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

Cemal Can ile Danla Bilic şifreli konuştu!

Cemal Can ile Danla Bilic şifreli konuştu!

Survivor Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık bitti

Survivor Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık bitti

Eski yarışmacıdan, Yasin için olay sözler!

Eski yarışmacıdan, Yasin için olay sözler!

Hilal Özdemir'e yardım Haluk Levent'ten geldi!

Hilal Özdemir'e yardım Haluk Levent'ten geldi!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefilin faydaları nelerdir?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her ebeveyn bunu deneyecek! Zıbın katlama videosuyla viral oldu

Her annenin imdadına koşacak! Bulduğu çözümle viral oldu

Doğum sancısını ortadan kaldırmıyor ama bu yöntemler doğumu kolaylaştırıyor

Sancıyı ortadan kaldırmıyor ama...

Annenin ikiz bebek şaşkınlığı! Doğum yaparken öğrendi

Şaşkına çeviren an! Doğum yaparken öğrendi

Bir annenin karantina günlüğü! Tüm annelerin iç sesi olacak

'Yalnız değilmişim' diyerek paylaştı!

Gebelikte egzersiz yapılabilir mi?

Gebelikte egzersiz yapılabilir mi?

Çocuğunuzla konuşurken dikkatli olun! Bu hatalar çok kötü sonuçlar doğurabilir

Çocuğunuzla konuşurken dikkatli olun! Bu hatalar çok kötü sonuçlar doğurabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.