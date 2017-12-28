Bilimsel olarak da kanıtlandı! Farklıyız

Dünyanın farklı ülkelerinden bilim adamları, erkeklerle kadınlar arasındaki farkı araştırmaya devam ediyor ve erkeklerin beden ve zihinlerindeki önemli sırları deşifre ediyorlar. Erkeklerle ilgili merak uyandırıcı gerçeklerin bir listesini yaptık.

Erkekler dinlerken beyinlerinin sadece yarısını kullanır; diğer yarısı başka şeyler düşünebilir. Kadınlarınsa farklı. Dinlerken beyinlerinin tamamını kullanırlar. Bu nedenle bir erkekle konuşurken, kısa konuşmak ve net olmak önemlidir.

Kadınlarda tat, duyma ve koku duyuları daha çok gelişmiştir. Bu aslında evrimin bir ürünüdür. Erkekler avcı oldukları için hareketlerini, kadınlar toplayıcı oldukları için duyularını daha çok geliştirmiştir.

Erkekler arasında kadınlar arasında olduğundan 3 kat daha fazla solak bulunur. Bunun hala bilimsel bir açıklaması yok. Ancak, Avustralya Ulusal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, solak insanların sağ elini kullanan insanlara göre daha büyük miktarda bilgi işleyebildiklerini söylüyorlar.

Erkeklerin kanında hemoglobin ve kırmızı kan hücreleri daha zengindir ve oksijen dolaşımları daha verimlidir.

Erkekler selülitten etkilenmezler. Bunun nedeni, erkeklerin ve kadınların bedenlerinden farklı kas, yağ ve bağ dokusu oranlarına sahip olmalarıdır. Erkekler daha gelişmiş kaslarla doğarlar ve ciltleri daha fazla kollajen içerir.

Erkekler daha iyi uyuyor. Bir erkeğin beyninin elektriksel aktivitesi % 70'e düşerken, kadınlar sadece % 10'a düşer. Bunun nedeni, ilkel toplumun tarihinde bulunabilir. Erkekler avcıydı; evde dinlenmek zorundaydılar. Kadınlar, ev ve çocuklarla ilgileniyordu.

Bir erkeğin kilo vermesi daha kolaydır. Çünkü, bir erkeğin vücudu, kaslara ve diğer organlara enerji dağıtırken daha fazla kalori yakar.

Erkekler daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahiptir ve bulaşıcı hastalıklardan kadınlardan daha çok etkilenirler. Bunun nedeni yüksek anti-inflamatuar etki gösteren daha yüksek testosterondur. Bu hormon iltihabı azaltan genleri güçlendirir ve bu nedenle bir vücutta daha az antikor üretilir.

Erkekler genellikle daha büyük bir mesaneye sahiptir ve kadınlardan daha az tuvalete çıkarlar. Kadınların pelvislerinin içinde daha fazla organ olduğu için, mesanede daha az yer vardır.

Bir erkeğin vücudu kadının vücudundan 1.5 kat fazla yağ bezi ve ter bezi içerir. Bu nedenle bir erkeğin cildi daha fazla cilt yağı üretir ve bu nedenle daha yağlı görünür.

Erkekler yüksek sıcaklıklara karşı daha az dirençlidir. Öte yandan, bir erkeğin vücudu doğal bir ısıtıcıdır çünkü sıcaklığı bir kadınınkinden ortalama 0.2 derece daha fazladır. Bu, erkeklerin daha yüksek metabolizmasına bağlıdır.

Erkekler genetik olarak kadınlardan daha basittir. Aktif X kromozomları, anne ve baba hücrelerinin birleşimidir. Erkekler X kromozomlarını annelerinden alırlar. Y kromozomu 100'den az gen içerirken, X kromozomu 1.500'den fazla gen taşır.

Erkekler ve kadınlar vücutlarının her hücresi için farklıdır, çünkü farklı gen kombinasyonları taşırlar. Fakat farklılıklarımızdan dolayı, birbirimize ilginç ve çekici geliyoruz. Bu bir gerçek değil mi?

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