Muz kabuğuna sirke dökün çağrısı yapıldı!

Bahçe ve bitki bakımında doğal yöntemler son dönemde oldukça ilgi görüyor. Mutfakta bulunan iki malzeme ise bu kez bitkiler için gündemde.

Muz kabuğunun potasyum, fosfor ve magnezyum içerdiği belirtiliyor. Sirkenin ise kabuğun parçalanmasını hızlandırarak bu besinlerin sıvıya geçmesine yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Karışımın özellikle hafif asidik toprağı seven bitkilerde kullanılabileceği aktarılıyor.

EVDE DOĞAL BİTKİ GÜBRESİ NASIL YAPILIR?

Muz kabuğundan hazırlanan karışım için birkaç basit adım yeterli.

Muz kabuklarını temiz bir kaba koyun.

Üzerini tamamen kapatacak kadar beyaz veya elma sirkesi ekleyin.

Karışımı yaklaşık 48 saat bekletin.

Ardından elde edilen sıvıyı eşit miktarda suyla seyrelterek kullanın.

Karışımın haftada bir kez, besin desteğine ihtiyaç duyan bitkilerde kullanılabileceği belirtiliyor.

SİRKEYİ DOĞRUDAN BİTKİYE DÖKMEYİN

Uzmanların dikkat çektiği en önemli noktalardan biri ise sirkenin doğrudan bitkilere uygulanmaması.

Yoğun sirke bitkilere ve toprağa zarar verebilir. Bu nedenle hazırlanan karışımın mutlaka suyla seyreltilmesi ve öncelikle küçük bir alanda denenmesi öneriliyor.

Ayrıca karışımın yapraklara püskürtülmemesi gerekiyor.

HANGİ BİTKİLERDE KULLANILABİLİR?

Hafif asidik toprakları seven bazı bitkiler bu tür uygulamalardan fayda görebilir. Hortensia, açelya, orkide, çilek ve domates gibi bitkiler bunlar arasında gösteriliyor.

Ancak her bitkinin toprak ve besin ihtiyacı aynı olmadığı için karışımı tüm bitkilerde kullanmadan önce dikkatli olunması gerekiyor.