Bilinçli ilk yardım hayat kurtarır! İşte en sık yapılan hatalar

İlk yardımda doğru bilinen yanlışlar

1 / 10 Her şeyden önce Tehlike içinde olmadığından emin olun. nabzını, nefesini ve gözlerini kontrol edin . Hayat belirtileri yoksa derhal kalp masajı uygulayın.

2 / 10 Şiddetli kanama olması durumunda En büyük hata: hemen turnike uygulamak. Yapmanız gereken ilk şey kanamanın durdurulmasıdır. Bu yüzden yaraya en yakın damarı kelepçelemeniz gerekiyor. Steril bir mendil ya da kumaş parçası kullanın. Turnike ancak acil durumlarda uygulanmalı ve bu konuda eğitim almış kişiler tarafından yapılmalıdır. Önemli: Turnikeyi, her saat 10-15 dakika boyunca gevşetin atardamara basmayı unutmayın. Ardından, turnikeyi tekrar sıkın ancak 30 dakikadan fazla olmamasına dikkat edin.

3 / 10 Bir burun kanaması durumunda Başlıca hata: Başı geriye doğru yatırmak. Burun içine peçete ya da pamukla tampon yapmak ve enseye su tutmak da doğru bilinen önemli yanlışlardandır. Kişinin önce oturmasını sağlayın kan akışına izin vermek için kafasını hafifçe öne koyun. 10 dakika kadar bekleyin. Başın kalp seviyesinden yükseğinde bir pozisyonda istirahat edilmelidir. Kanama hala devam ediyorsa mutlaka bir doktora danışın.

4 / 10 Hipotermi durumunda Ana hata: vücuda yağ ve vazelin sürmek. Her şeyden önce kişi sıcak bir yere alınmalı ve vücudu örtülmelidir. Islak kıyafetleri kurularıyla hemen değiştirilmeli ve sıcak battaniyeye sarılmalıdır. Sıcak bir içecek ve sıcak bir yemek de kişiye iyi gelecektir. Önemli bir not: Kişiye asla alkol vermeyin. Alkol kan damarlarını genişletir ve bu ısı kaybına neden olur.

5 / 10 Kalp durması durumunda Temel hata: farklı yaştaki insanlar için aynı işlemleri gerçekleştirmek. Erişkinler için dolaylı bir kalp masajı iki elle gerçekleştirilir: Avuç içi tabanı göğüste bastırılır ve elin başparmağı kişinin çene veya bacaklarına bakmalıdır. Bir bebek için dolaylı bir kalp masajı yapmak için iki parmağınızla bastırmanız gerekir. Önemli: Dolaylı bir kalp masajı, kişi düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirildiğinde gerçekleşebilir.

6 / 10 Yanık durumunda Temel hata: yanık kabarcıklarının delinmesi. Yanığa sebep olan etkenden kişi uzaklaştırılmalıdır. Kimyasal yanıklarda mutlaka bölge temiz suyla uzun süre yıkanmalıdır. (çamaşır suyundan ellerin zarar görmesi gibi) Eğer kişinin vücut bölgesinde bir yanma olduysa üzerindeki kıyafetleri hemen çıkartılmalıdır. Yanık olan bölge mutlaka 10–15 dakika suya tutulmalı ve soğutulmalıdır. Yanığın olduğu bölgeye bandaj uygulayın üstüne buz koyun. Her şey bittiğinde bir doktor çağırın. Önemli: Bir yanık şiddetliyse, kişiye biraz tuz veya mineralli su verin.

7 / 10 Çıkık durumunda Yaygın hata: Çıkık ya da kırık durumunda hasarlı bölgeyi eğip bükmek. Bir çıkık türünü yalnızca röntgen sayesinde öğrenebiliriz. Bu yüzden yapabileceğimiz tek şey, kişinin vücudun yaralı bölümünü hareket ettirmesine izin vermemek. Eğmeyin ya da bükmeyin. Görseldeki gibi yaralı kısım hariç tutularak bir bandaj yapılmalıdır. Önemli: Bandajları sıkı uygulamayın. Dolaşım normal kalmalıdır.

8 / 10 Zehirlenme durumunda En büyük hata: su eksikliği. Zehirlenme durumunda 10-20 bardak su içilmelidir. Hastanın şuuru yerinde ise hasta kusturulur, bu amaçla ağız içine parmak sokulur, hastanın ısırmasını önlemek amacıyla parmağın yanında bir gazlı bez dişler arasına sıkıştırılır. Ağızdan alınan maddeler bir süre sonra sindirilir ve bağırsaklardan emilirler. 2 saat geçmeden kusturulan hasta zararlı maddeyi dışarı çıkaracağından hayati tehlikeyi atlatabilir. Kusturma için tuzlu su da içirilebilir. Tahriş özelliklerinden dolayı asit, baz gibi yakıcı kimyasal madde içenler ve petrol ürünü içenler kusturulmaz. Her iki durumda da doktora görünmek gerekir.

9 / 10 Yılan ısırığı durumunda En büyük hata: yılanın ısırdığı yeri emmektir. Görseldeki gibi eğer bir bacak yaralıysa diğer bacağa sabitlenecek şekilde bağlayın. Eğer bir kol yaralıysa vücuda sabitleyin. Kişi bilinçsiz ise, kalp masajı uygulayın. Önemli: Turnike yapmak, zehirin yayılmasını engellemeyeceği için bu durumda yararsızdır. Ayrıca nekroza (doku ölümü) neden olabilir.