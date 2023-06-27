Billie Eilish'ten Rihanna'ya övgü: Dünyanın en seksi insanı

Billie Eilish, Vogue dergisinin İngiltere edisyonuna konuştu. Ünlü isim, Rihanna'nın müziğini dinlemeyi, telefonunda oyun oynamayı, ailesiyle vakit geçirmeyi ve banyo yapmayı sevdiğini açıkladı.

21 yaşındaki Eilish, dış görünüşüyle ilgili yorumlardan bahsederken Rihanna'nın "dünya tarihindeki en seksi insan" olduğunu ifade etti.

Eilish, Rihanna'dan bahsederken "Moda her zaman onun savunma mekanizması olmuştur" demiş ve şarkıcının yarattığı "Fenty Beauty" adlı markayı ilham kaynağı olarak göstermişti.

Rihanna, müzik yerine moda markasına eğildiği için eleştirildiğinde Eilish, onu savunmuş ve "Bence Rihanna bu işin canına okuyor. Fenty'yi bırakıp daha fazla müzik yap diyen herkese 'Kapa çeneni' diyorum. Evet, Rihanna'dan yeni şarkılar istiyoruz ama Rihanna'yı da istiyoruz. Sadece onu destekliyoruz" demişti.



