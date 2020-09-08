KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bilmekte fayda var! Kıyafetlerin etiketlerinde bulunan semboller ne anlama geliyor?

Bilmekte fayda var! Kıyafetlerin etiketlerinde bulunan semboller ne anlama geliyor?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her giysinin nasıl yıkanması gerektiğini açıklayan bir etiketi mutlaka var. Çoğu sembolün ne anlama geldiğini biliyoruz veya bildiğimizi sanıyoruz ancak bazen kafa karıştıran semboller var. Neyse ki kıyafetlerin etiketlerinde bulunan sembollerinin ne anlama geldiğini açıklıyoruz, böylece bir daha asla kafanız karışmayacak.

Bilmekte fayda var! Kıyafetlerin etiketlerinde bulunan semboller ne anlama geliyor?

İlk olarak, biraz tarih. 1950'lerin sonunda, tekstil bakım etiketlemesi için bir Avrupa derneği kuruldu. Bu nedenle, özellikle Avrupa'da çamaşır sembolleri benzer veya aynıdır. Dünya çapındaki pazarlarda semboller uluslararası hale gelmiştir. Ancak, tam olarak ne anlama geldikleri konusunda hala bir kafa karışıklığı var. Endişeye gerek yok, işte açıklıyoruz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

1

Bu sembol, çamaşır makinenizde çamaşır yıkayabileceğiniz anlamına gelir.

2

Kovadaki sayı maksimum sıcaklık anlamına gelir. Küçülebileceği veya rengini kaybedebileceğinden daha sıcak yıkamayın.

3

Kovanın altındaki çizgi, yavaş bir sıkma döngüsü kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Öğe muhtemelen hassastır ve hızlı bir döngüye dayanamaz. Çamaşır makinenizdeki programın yavaş olduğundan emin olun!

4

Kovadaki el, kıyafetleri yalnızca elle yıkayabileceğiniz veya çamaşır makineniz bu özelliğe sahipse makinenizdeki el yıkama ayarında kullanabileceğiniz anlamına gelir.

5

Kovadaki çarpı ise, giysi parçasını yıkayamayacağınız anlamına gelir. Kuru temizleme yaptırabilirsiniz.

KURUTUCU

6

Bu sembol, kıyafetlerinizi kurutucuda normal bir sıkma döngüsünde kurutabileceğiniz anlamına gelir.

7

Sadece bir noktaya sahip olan bu sembol, kurutucuya koyabileceğiniz, ancak düşük ısıda tutabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, programın kısa olduğundan emin olun!

8

Üzerindeki işaretten de anlaşılacağı gibi öğeyi kurutucuya koyamayacağınız anlamına gelir. Çamaşır ipinde kurumaya bırakın.

ÜTÜLEME

9

Ütüdeki bir nokta, öğeyi ütüleyebileceğiniz anlamına gelir, ancak ayarlar 110 santigrat dereceden daha sıcak olamaz.

10

İki nokta, maksimum sıcaklığın 150 santigrat derece olduğu anlamına gelir.

11

Üç nokta, maksimum 200 derece Santigrat sıcaklığını gösterir.

ÇAMAŞIR SUYU

12

"CI" veya "CL" harflerini içeren bir üçgen, öğeyi çamaşır suyu ile ağartabileceğiniz anlamnına gelir.

13

Üzerinde çarpı işareti bulunan bir üçgen ağartıcıdan uzak durmanız gerektiği anlamına gelir!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Çizilen bardak ve tabakları kurtarmak çok kolay! Bu muhteşem karışım sayesinde...Çizilen bardak ve tabakları kurtarmak çok kolay! Bu muhteşem karışım sayesinde...
15 Ağustos 2020 Cumartesi günlük burç yorumları!15 Ağustos 2020 Cumartesi günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
Kızıyla pozu ve değişimi olay oldu!
Kızıyla pozu ve değişimi olay oldu!
Hareketi kesinlikle uygulayın! Gıdıyı yerle bir ediyor
Hareketi kesinlikle uygulayın! Gıdıyı yerle bir ediyor
Kullanıyorsanız hemen bırakın!
Kullanıyorsanız hemen bırakın!
İşte günlük burç yorumları!
İşte günlük burç yorumları!
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....
Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir daha çamaşır yumuşatıcı kullanmayacaksınız! Bu doğal tarif sayesinde...
Bir daha çamaşır yumuşatıcı kullanmayacaksınız! Bu doğal tarif sayesinde...
Koltuk, perde ve halıdaki yanık lekelerinden kurtulmak mümkün! Bu yöntemler ile...
Koltuk, perde ve halıdaki yanık lekelerinden kurtulmak mümkün! Bu yöntemler ile...
Çizilen bardak ve tabakları kurtarmak çok kolay! Bu muhteşem karışım sayesinde...
Çizilen bardak ve tabakları kurtarmak çok kolay! Bu muhteşem karışım sayesinde...
Herkes yanlış yapıyor! Ocakları temizlerken bunlara dikkat etmezseniz...
Herkes yanlış yapıyor! Ocakları temizlerken bunlara dikkat etmezseniz...
Sakın bu hatayı yapmayın! Gardırop ve içindeki giysiler mahvolabilir...
Sakın bu hatayı yapmayın! Gardırop ve içindeki giysiler mahvolabilir...
Bu detaya dikkat etmezseniz... Makyaj malzemeleri büyük tehlike saçıyor!
Bu detaya dikkat etmezseniz... Makyaj malzemeleri büyük tehlike saçıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.