Bilmekte fayda var! Kıyafetlerin etiketlerinde bulunan semboller ne anlama geliyor?

İlk olarak, biraz tarih. 1950'lerin sonunda, tekstil bakım etiketlemesi için bir Avrupa derneği kuruldu. Bu nedenle, özellikle Avrupa'da çamaşır sembolleri benzer veya aynıdır. Dünya çapındaki pazarlarda semboller uluslararası hale gelmiştir. Ancak, tam olarak ne anlama geldikleri konusunda hala bir kafa karışıklığı var. Endişeye gerek yok, işte açıklıyoruz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Bu sembol, çamaşır makinenizde çamaşır yıkayabileceğiniz anlamına gelir.

Kovadaki sayı maksimum sıcaklık anlamına gelir. Küçülebileceği veya rengini kaybedebileceğinden daha sıcak yıkamayın.

Kovanın altındaki çizgi, yavaş bir sıkma döngüsü kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Öğe muhtemelen hassastır ve hızlı bir döngüye dayanamaz. Çamaşır makinenizdeki programın yavaş olduğundan emin olun!

Kovadaki el, kıyafetleri yalnızca elle yıkayabileceğiniz veya çamaşır makineniz bu özelliğe sahipse makinenizdeki el yıkama ayarında kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Kovadaki çarpı ise, giysi parçasını yıkayamayacağınız anlamına gelir. Kuru temizleme yaptırabilirsiniz.