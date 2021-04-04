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BİLSEM bu yıl var mı? BİLSEM iptal mi olacak?

04.04.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM sınavlarının bu sene düzenlenip düzenlenmeyeceği hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM, geçtiğimiz sene pandemi sebebi ile bireysel değerlendirme sürecinin sonunu getirememişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile belirlenen takvim çerçevesinde bu süreç tamamlanacak.

BİLSEM bu yıl var mı? BİLSEM iptal mi olacak?

Geçtiğimiz senenin BİLSEM sınav ve mülakatlarının bu sene 22 Mart tarihinde tamamlanmasının ardından veliler 2021 yılı içinde BİLSEM tekrar var mı diye merak etmeye başladı.

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

MEB BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak.

Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacak. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ÖĞRETMENLER İÇİN SAĞLIK TEDBİRLERİ

BİLSEM öğretmen mülakatları için MEB tarafından yayınlanan tedbirler şu şekilde:

1- Sözlü sınavların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla sözlü sınav bina girişlerinde, Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacaktır.

2- Öğretmenlerin maske, yüz koruma siperliği gibi koruyucu ürünler kullanması zorunludur.

3- Sözlü sınav giriş ve çıkışlarda öğretmenlerden imza alınacak olup hijyen tedbirleri kapsamında, öğretmenin yanında tükenmez vb. kalem bulundurması gerekmektedir.

4- HES kodu kontrolünde riskli/az riskli görünen ve ateş ölçümü sonucunda yüksek ateşi tespit edilen öğretmenler sözlü sınava alınmayacak olup görevliler tarafından sağlık birimlerine ve Bakanlık yetkilisine bilgi verilecektir.

5- COVID-19 salgınında alınan sağlık tedbirleri kapsamında karantinada bulunması ve/veya tedavi altında bulunması nedeniyle sözlü sınava katılamayan öğretmen, Bakanlığımıza ulaştırmak üzere, mazeretini gösterir belge ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaklardır.

6- COVID-19 salgını tedbirleri nedeniyle sözlü sınava katılamayan öğretmenlerin hakları saklı kalacak olup gerekli bilgilendirmeler daha sonra yapılacaktır.

BİLSEM MİLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılacak sözlü mülakat sonuçları yani öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları 21 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM TERCİHLERİ VE ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecek.

Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacak. Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek.

Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan
üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında MEB tarafından yapılacak.

Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.

40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini
yitirecek.

Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

BİLSEM atama tercihleri 7-9 Temmuz 2021 tarihinde alınacak.

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BİLSEM Milli Eğitim Bakanlığı
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