BİLSEM bu yıl var mı? BİLSEM iptal mi olacak?

Geçtiğimiz senenin BİLSEM sınav ve mülakatlarının bu sene 22 Mart tarihinde tamamlanmasının ardından veliler 2021 yılı içinde BİLSEM tekrar var mı diye merak etmeye başladı.

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

MEB BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak.

Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacak. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ÖĞRETMENLER İÇİN SAĞLIK TEDBİRLERİ

BİLSEM öğretmen mülakatları için MEB tarafından yayınlanan tedbirler şu şekilde:

1- Sözlü sınavların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla sözlü sınav bina girişlerinde, Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacaktır.

2- Öğretmenlerin maske, yüz koruma siperliği gibi koruyucu ürünler kullanması zorunludur.

3- Sözlü sınav giriş ve çıkışlarda öğretmenlerden imza alınacak olup hijyen tedbirleri kapsamında, öğretmenin yanında tükenmez vb. kalem bulundurması gerekmektedir.