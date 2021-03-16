BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM'in öğretmenler için mülakat randevu sayfası

Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında MEB tarafından yapılacak.

BİLSEM TERCİHLERİ VE ATAMALARI NE ZAMAN? Sözlü sınava girenlerin tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonunca Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın yüzde 60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 40’ı toplanarak belirlenecek.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim merkezlerindeki öğrencilere eğitim vermek üzere seçilecek öğretmen adaylarının sözlü mülakat süreci başladı. Sözlü mülakata girmek isteyen öğretmenlerin, MEB BİLSEM öğretmen mülakatı için randevu almak gerekiyor. MEB’in internet sitesinden BİLSEM için öğretmenler mülakat randevusu alabiliyor…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğretmen olarak atanabilmek için yapılacak sözlü sınavlar için süreç 15 Mart'ta başlıyor. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemler ile ilgili takvim, İl alan bazlı sözlü mülakat tarihleri MEB tarafından yayınlandı.

Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.

Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek.

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?



Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacak. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

MEB BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ÖĞRETMENLER İÇİN SAĞLIK TEDBİRLERİ



BİLSEM öğretmen mülakatları için MEB tarafından yayınlanan tedbirler şu şekilde:

1- Öğretmenlerin maske, yüz koruma siperliği gibi koruyucu ürünler kullanması zorunludur.

2- Sözlü sınavların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla sözlü sınav bina girişlerinde, Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacaktır.

3- HES kodu kontrolünde riskli/az riskli görünen ve ateş ölçümü sonucunda yüksek ateşi tespit edilen öğretmenler sözlü sınava alınmayacak olup görevliler tarafından sağlık birimlerine ve Bakanlık yetkilisine bilgi verilecektir.