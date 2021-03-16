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BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM'in öğretmenler için mülakat randevu sayfası

16.03.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM'in öğretmenler için mülakat randevu sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı başvurularının ardından sözlü mülakatların 15 Mart itibarıyla başladığını duyurmuştu. 15 Mart -31 Mayıs tarihlerinde yapılacak BİLSEM öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu. BİLSEM için öğretmen tercih işlemleri MEB’in resmî internet sitesinden yapılıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim merkezlerindeki öğrencilere eğitim vermek üzere seçilecek öğretmen adaylarının sözlü mülakat süreci başladı. Sözlü mülakata girmek isteyen öğretmenlerin, MEB BİLSEM öğretmen mülakatı için randevu almak gerekiyor. MEB’in internet sitesinden BİLSEM için öğretmenler mülakat randevusu alabiliyor…

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak BİLSEM sözlü mülakat sonuçları 21 Haziran 2021’de açıklanacak.

BİLSEM TERCİHLERİ VE ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözlü sınava girenlerin tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonunca Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın yüzde 60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 40’ı toplanarak belirlenecek.

Sözlü sınava girmeyenler, değerlendirmeye alınmayacak. Alanlara göre sözlü sınava girenlerin tercih yapmaya esas puanları, Bakanlıkça http://meb.gov.tr sitesinden yayınlanacaktır.

Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan
üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında MEB tarafından yapılacak.

Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek.

40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecek.

Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.

İŞTE BİLSEM MÜKALAT TAKVİMİ

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM öğretmen için mülakat randevu sayfası

BİLSEM atama tercihleri 7-9 Temmuz 2021 tarihinde alınacak.

Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğretmen olarak atanabilmek için yapılacak sözlü sınavlar için süreç 15 Mart'ta başlıyor. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemler ile ilgili takvim, İl alan bazlı sözlü mülakat tarihleri MEB tarafından yayınlandı.

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacak. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

MEB BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ÖĞRETMENLER İÇİN SAĞLIK TEDBİRLERİ

BİLSEM öğretmen mülakatları için MEB tarafından yayınlanan tedbirler şu şekilde:

1- Öğretmenlerin maske, yüz koruma siperliği gibi koruyucu ürünler kullanması zorunludur.

2- Sözlü sınavların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla sözlü sınav bina girişlerinde, Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacaktır.

3- HES kodu kontrolünde riskli/az riskli görünen ve ateş ölçümü sonucunda yüksek ateşi tespit edilen öğretmenler sözlü sınava alınmayacak olup görevliler tarafından sağlık birimlerine ve Bakanlık yetkilisine bilgi verilecektir.

BİLSEM 2021 ATAMA TAKVİMİ

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM öğretmen için mülakat randevu sayfası

4- COVID-19 salgınında alınan sağlık tedbirleri kapsamında karantinada bulunması ve/veya tedavi altında bulunması nedeniyle sözlü sınava katılamayan öğretmen, Bakanlığımıza ulaştırmak üzere, mazeretini gösterir belge ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaklardır.

5- COVID-19 salgını tedbirleri nedeniyle sözlü sınava katılamayan öğretmenlerin hakları saklı kalacak olup gerekli bilgilendirmeler daha sonra yapılacaktır.

6- Sözlü sınav giriş ve çıkışlarda öğretmenlerden imza alınacak olup hijyen tedbirleri kapsamında, öğretmenin yanında tükenmez vb. kalem bulundurması gerekmektedir.

TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacak. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecek.

ATAMA YAPILACAK ALANLAR ÇİZELGESİ

ATAMA YAPILACAK ALANLAR ÇİZELGESİ


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BİLSEM Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı
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