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BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman yapılacak? BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavları nasıl olacak?

16.03.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman yapılacak? BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavları nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde öğretmen olarak çalışmak üzere başvuru kontenjanı açmıştı. BİLSEM için başvurular Ocak 2021’de alınmıştı. 15 Mart itibariyle ise adaylar, BİLSEM sözlü sınavı için ter dökecek. BİLSEM sözlü sınavlar ise 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği BİLSEM sözlü sınavı, Bakanlıkça belirlenen bölgelerdeki merkezlerde sözlü sınav komisyonları tarafından gerçekleştirilecek. BİLSEM, özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitimlerin verildiği; özellikle zeka, liderlik ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirmek amacıyla hareket eden bir özel eğitim kurumudur.

BİLSEM SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı, Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak.

Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce "görevli izinli" sayılacak. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu'na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

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BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılacak sözlü mülakat sonuçları yani öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları 21 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır.

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

BİLSEM SÖZLÜ MÜLAKAT

bilsem

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BİLSEM Milli Eğitim Bakanlığı
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