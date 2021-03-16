BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman yapılacak? BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavları nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği BİLSEM sözlü sınavı, Bakanlıkça belirlenen bölgelerdeki merkezlerde sözlü sınav komisyonları tarafından gerçekleştirilecek. BİLSEM, özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitimlerin verildiği; özellikle zeka, liderlik ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirmek amacıyla hareket eden bir özel eğitim kurumudur.

BİLSEM SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı, Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak.

Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce "görevli izinli" sayılacak. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu'na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılacak sözlü mülakat sonuçları yani öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları 21 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır.