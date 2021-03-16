BİLSEM öğretmen olma şartları | BİLSEM'e öğretmen başvuruları nasıl yapılır?

2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı. Öğretmen atama ve seçme süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda bulunan hükümler çerçevesinde yapılması gerekiyor. İl alan bazlı kontenjan listesi www.orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Peki BİLSEM öğretmen başvuruları nasıl yapılacak?

BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmak için başvuracak adaylarda aranan şartlar ise şöyle:

1) Başvurunun son gününden itibaren Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 sene öğretmen olarak görevde bulunmuş olmak,

2) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kurul kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde (Ek-1) bulunan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak

3) Öğretmen olarak görev yaptığı ildeki bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan olması

4) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç senelik çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibariyle bir senelik çalışma süresini BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 5 tamamlamış olmak,