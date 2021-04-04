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BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? 2021 BİLSEM sınav tarihleri

04.04.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM sınavı için bireysel değerlendirme tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan söz konusu sınavda öğrenciler kendilerine sorulan sorulara yanıt arayacak. 29 Mart - 25 Haziran 201 tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye girecek olan öğrencilerin sınav giriş belgelerini yayımlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, detayları paylaştı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman? İşte, 2021 BİLSEM sınav tarihi ile ilgili bilgiler

BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? 2021 BİLSEM sınav tarihleri

BİLSEM sınavları, yayımlanan tablodaki takvime göre gerçekleşecek. Bireysel değerlendirme sınavları 29 Mart-25 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. Mart ayında yapılacak olan sınavların sonuçları, ilerleyen haftalarda açıklanacak.

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 senesi için BİLSEM sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 29 Mart 2021 tarihinde başladı ve 25 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

2021 yılı için BİLSEM öğretmen seçim süreci ise hâlâ devam ediyor.

BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? 2021 BİLSEM sınav tarihleri

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacaktır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacaktır. Kaynak: BİLSEM sınav tarihi 2021 ne zaman? BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir. Kaynak: BİLSEM sınav tarihi 2021 ne zaman? BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?

BİLSEM'DE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir. Kaynak: BİLSEM sınav tarihi 2021 ne zaman? BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?

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BİLSEM Milli Eğitim Bakanlığı
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