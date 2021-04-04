BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? 2021 BİLSEM sınav tarihleri

BİLSEM sınavları, yayımlanan tablodaki takvime göre gerçekleşecek. Bireysel değerlendirme sınavları 29 Mart-25 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. Mart ayında yapılacak olan sınavların sonuçları, ilerleyen haftalarda açıklanacak.

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 senesi için BİLSEM sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 29 Mart 2021 tarihinde başladı ve 25 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

2021 yılı için BİLSEM öğretmen seçim süreci ise hâlâ devam ediyor.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacaktır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacaktır. Kaynak: BİLSEM sınav tarihi 2021 ne zaman? BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?