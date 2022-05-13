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BİLSEM sonuçları açıklandı! 2022 BİLSEM sınav sonuçları nereden sorgulanır?

13.05.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler bir süredir BİLSEM (Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) sonuçlarını bekliyordu. 19 Mart - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeleri yapılan BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla meraklı bekleyiş sona erdi. Peki 2022 BİLSEM sınav sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

BİLSEM sonuçları açıklandı! 2022 BİLSEM sınav sonuçları nereden sorgulanır?

1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek alanlarına göre değerlendirilen BİLSEM sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama linki...

BİLSEM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

BİLSEM sınav sonuçları bugün 13 Mayıs itibarıyla açıklandı. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak. BİLSEM sınav sonuçları, 'https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/ss/2022/bilsem_13052022_wsrtcfav/Ss.asp' adresinden sorgulanacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri ilk sınavının ardından değerlendirmeye alınacak olan öğrenciler 13 Haziran - 12 Ağustos tarihleri arasında BİLSEM sınavlarına alınacak.

BİLSEM sonuçları açıklandı! 2022 BİLSEM sınav sonuçları nereden sorgulanır?

BİLSEM TAKVİMİ 2022

Değerlendirme süreci: 19 Mart-8 Mayıs 2022

Değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 13 Mayıs 2022

İtiraz başvurularının alınması: 16-23 Mayıs 2022

İtirazların değerlendirilmesi: 24-30 Mayıs 2022

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022

BİLSEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve sanat merkezlerine 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde öğrenci değerlendirme işlemi aşağıdakiadımlar izlenerek gerçekleştiriliyor:

a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması

b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

1- Aşama: Aday Belirleme Öğretmen, öğrencinin yetenek alanına uygun gözlem formu doldurur.
2- Aşama: Bilsem Sınavı Grup Tarama Aday gösterilen öğrenciler grup tarama uygulamasına tabi tutulur.
3- Aşama: Bilsem Sınavı Bireysel Değerlendirme Grup tarama aşamasında başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınır.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

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sınav BİLSEM
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