BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreciyle ilgili işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. BİLSEM'de, öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim düzenlenecek. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlanacak. Bunun ardından, belirlenen puanı geçen öğrenciler yeteneklerine göre ayrılacak. Bireysel değerlendirmenin sonucunda belirlenecek puanı geçen öğrenciler, BİLSEM'e kayıt hakkı kazanacak. İşte BİLSEM takvimi:

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Takvimde yer alan göre, kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta belli olacak. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanacak. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında ise öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirilecek.



