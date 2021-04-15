Koronavirüs pandemisi sebebiyle eğitimde birçok aksaklık yaşanmıştı. 15 Mart 2021 tarihinde pandemi sebebiyle yarım kalan 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi yeniden güncellendi. Peki öğrenci ve velilerin merakla beklediği BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirmeler ne zaman sonuçlanır?
2021 senesi BİLSEM Grup Tarama Uygulama Bireysel Değerlendirmelerin ne zaman yapılacağı belli oldu. Güncellenen Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi aşağıdaki gibi olacak:
15-19 Mart 2021 İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi
22 Mart 2021 Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
29 Mart 2021-25 Haziran 2021 Bireysel değerlendirmelerin yapılması
02 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
05-16 Temmuz 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
28 Temmuz 2021-06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
09 Ağustos 2021-03 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Örgün eğitim kurumlarına devam etmekte olan ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ya da müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanmış olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini daha üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarına Bilim ve Sanat Merkezleri yani BİLSEM denilmektedir.