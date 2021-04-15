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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirmeler ne zaman sonuçlanır?

15.04.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 senesinden beri Türkiye’yi etkisi altına almış olan Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimde pek çok aksaklıklar yaşanmıştı. Uzaktan eğitim ve kademeli yüz yüze eğitimin devam ettiği bu günlerde pandemi sebebiyle yarım kalan 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi 15 Mart 2021 tarihinde yeniden güncellendi. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirmeler ne zaman sonuçlanır? İşte yanıtı...

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirmeler ne zaman sonuçlanır?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle eğitimde birçok aksaklık yaşanmıştı. 15 Mart 2021 tarihinde pandemi sebebiyle yarım kalan 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi yeniden güncellendi. Peki öğrenci ve velilerin merakla beklediği BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirmeler ne zaman sonuçlanır?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN SONUÇLANIR?

2021 senesi BİLSEM Grup Tarama Uygulama Bireysel Değerlendirmelerin ne zaman yapılacağı belli oldu. Güncellenen Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi aşağıdaki gibi olacak:

15-19 Mart 2021 İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi

22 Mart 2021 Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

29 Mart 2021-25 Haziran 2021 Bireysel değerlendirmelerin yapılması

02 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

05-16 Temmuz 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

28 Temmuz 2021-06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

09 Ağustos 2021-03 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM NE DEMEK?

Örgün eğitim kurumlarına devam etmekte olan ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ya da müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanmış olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini daha üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarına Bilim ve Sanat Merkezleri yani BİLSEM denilmektedir.

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