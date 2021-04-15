Koronavirüs pandemisi sebebiyle eğitimde birçok aksaklık yaşanmıştı. 15 Mart 2021 tarihinde pandemi sebebiyle yarım kalan 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi yeniden güncellendi. Peki öğrenci ve velilerin merakla beklediği BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirmeler ne zaman sonuçlanır?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN SONUÇLANIR?

2021 senesi BİLSEM Grup Tarama Uygulama Bireysel Değerlendirmelerin ne zaman yapılacağı belli oldu. Güncellenen Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi aşağıdaki gibi olacak:

15-19 Mart 2021 İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi

22 Mart 2021 Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

29 Mart 2021-25 Haziran 2021 Bireysel değerlendirmelerin yapılması

02 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

05-16 Temmuz 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması