2022 BİLSEM yaz okulu kurs başvuruları ne zaman hangi gün yapılacak sorusunun yanıtı, özle yeteneklerinin farkına varmak ve keşfetmek isteyen birçok öğrenci tarafından sorgulanıyor. BİLSEM kursları öğrencilere, yetenekli oldukları alanları fark etmelerini sağlayan bir kurumdur. Peki, BİLSEM yaz okulu başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 BİLSEM yaz okulu kursları ne zaman?

BİLSEM YAZ OKULU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

BİLSEM yaz okulu kurs başvurularının başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar öğrenciler tarafından yapılmaya başladı. BİLSEM yaz okulu başvurularının başlayacağı tarihlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer'in yaptığı açıklamalar neticesinde kurslar için öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak.

BİLSEM KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer'in yaptığı açıklamalar sonrasında, yeteneklerini geliştirmek veya farketmek isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı BİLSEM kursları için tarih açıklandı. Bakan Özer'in açıklamalarına göre, kurslar 18 Temmuz'da başlayacak 14 Ağustos'ta sona erecek.

BİLSEM YAZ OKULU KURSU NE KADAR SÜRECEK?

Bakan Özer BİLSEM kurslarıyla ilgili yaptığı açıklamaların devamında bilgi vermeye devam ederek, "Öğrencilerimiz en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek. Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu toplam 4 hafta sürecek. Dersler 40 dakika olacak" ifadelerinde bulundu.

