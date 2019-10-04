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BİLSEM'ler patent ve faydalı model geliştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "BİLSEM'ler için bu eğitim öğretim yılında 150 patent, faydalı model ve tasarım tescilini hedef olarak belirledik" - "Burada görevli yönetici ve öğretmenlerimizi Türk Patent ve Marka Kurumu'nda eğitime alacağız"

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için bu eğitim öğretim yılında 150 patent, faydalı model ve tasarım tescilini hedef olarak belirlediklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasının "patent, faydalı model ve tasarım" olarak belirlenmesinin ardından, BİLSEM'lerin de sürece dahil edilmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda, BİLSEM müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla Özer'in başkanlığında Bakanlıkta toplantı yapıldı. Toplantıya Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile farklı illerden birçok BİLSEM müdürü katıldı.

Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, BİLSEM'lerin eğitim sistemi içerisindeki önemine işaret etti.

Halen 161 BİLSEM'de yaklaşık 63 bin öğrencinin eğitim aldığını belirten Özer, "Bu merkezlerimizin mevcut durumunu sahadaki müdürlerimizle birlikte detaylı şekilde gözden geçirdik. İyileştirme yapılacak alanları da ayrıntılı şekilde değerlendirme ve planlama imkanı bulduk." dedi.

- 150 patent ve faydalı model hedefi

Özer, mesleki ve teknik eğitim için 2020'de 100 patent, faydalı model ve tasarım hedefinin belirlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu konuda ilk adımı potansiyelinden dolayı mesleki ve teknik eğitimde atmıştık. Şimdi bu adımı genişletiyoruz. BİLSEM'lerin de bu alanda güçlü bir kapasitesi var. Bu çerçevede BİLSEM'ler için de bu eğitim öğretim yılında 150 patent, faydalı model ve tasarım tescilini hedef olarak koyduk. Böylece hem mesleki ve teknik eğitim hem de BİLSEM'ler bu konuda çalışmalarını yoğunlaştıracak. Burada görevli yönetici ve öğretmenlerimizi de Türk Patent ve Marka Kurumu'nda eğitime alacağız."

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