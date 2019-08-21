BİLSEM'lere yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) yerleştirme sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşmeye hak kazandı.

MEB tarafından BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada yapıldı. Bu süreçte, belirtilen sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre gözlem formlarının doldurularak aday gösterilmesi, aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınması ve grup tarama uygulaması sonucunda barajı geçen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) bireysel değerlendirmeye alınması aşamaları yer aldı.

Ülke genelindeki 160 BİLSEM'e yönelik sınavların ilk aşaması olan "grup tarama uygulaması"na 2018-2019 eğitim öğretim yılında 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) 896 bin 537 öğrenci aday gösterildi.

Bu sayı 2017-2018 eğitim öğretim yılında 248 bin 418'di.

BİLSEM yerleştirme sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşmeye hak kazandı. Bunlardan 4 bin 414'ünü 1. sınıf, 7 bin 299'unu 2. sınıf, 8 bin 550'sini ise 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler oluşturdu.