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BİLSEM'lere yerleştirme sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne yerleştirme sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşmeye hak kazandı - Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerde Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği kullanıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) yerleştirme sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşmeye hak kazandı.

MEB tarafından BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada yapıldı. Bu süreçte, belirtilen sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre gözlem formlarının doldurularak aday gösterilmesi, aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınması ve grup tarama uygulaması sonucunda barajı geçen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) bireysel değerlendirmeye alınması aşamaları yer aldı.

Ülke genelindeki 160 BİLSEM'e yönelik sınavların ilk aşaması olan "grup tarama uygulaması"na 2018-2019 eğitim öğretim yılında 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) 896 bin 537 öğrenci aday gösterildi.

Bu sayı 2017-2018 eğitim öğretim yılında 248 bin 418'di.

BİLSEM yerleştirme sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşmeye hak kazandı. Bunlardan 4 bin 414'ünü 1. sınıf, 7 bin 299'unu 2. sınıf, 8 bin 550'sini ise 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler oluşturdu.

Yerleştirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lere devam eden öğrenci sayısı 42 bin 832'den 63 bin 95'e yükseldi.

Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül'de bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.

- Yerli zeka ölçeği ilk kez kullanıldı

Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerde bu yıl Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASIS) uygulandı.

Resim ve müzik yetenek alanlarında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler, illerde kurulan komisyonlar tarafından değerlendirildi.

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