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  4. BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 5 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 5 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
05.04.2024 10:17
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BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun bu haftaki sayısı yayınlandı. Alışveriş severlerin heyecanla beklediği 5 Nisan 2024 tarihli katalogta katlanabilir elektrikli bisikletten kömürlü barbeküye, ev yaşam ve yapı market ürünlerinden airfryera yok yok! Uygum fiyatlarıyla öne çıkan ürünlerin yer aldığı BİM cuma aktüel kataloğunu merak ediyorsanız, detaylar yazımızda!

BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 5 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Baharı ve yazı karşılamanın sevinciyle dolu bu harika haftada Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM, alışveriş severlerin yüzünü güldürecek ürünlerle ve indirimlerle 5 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu'nu yayınladı.
İhtiyacınız olan ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız, her hafta yayınlanan, cazip fiyatlı onlarca ürünü alışveriş severlerle buluşturan BİM Aktüel Kataloğu'nu takip ederek işe koyulabilirsiniz. Sizin için 5 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nu bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte alışveriş severlerin heyecanla beklediği 5 Nisan Cuma tarihli BİM Aktüel Kataloğu!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Hem katlanabilir hem elektrikli bisikletler bu hafta BİM'de!

biisklet

Barbekü ya da mangal keyfine ne dersiniz?

barbeku

Erkeklerin gardırobunun vazgeçilmezi olacak Kiğılı gömlekler...

evyasam

Paşabahçe ürünleriyle mutfağınıza şıklık katmanın tam zamanı

pasabahce

Her evin ihtiyacı olan yapı market ürünleri de burada

stanley

Ve bahçe düzenleme zamanı!

bahce

Saksı çeşitlerine bakmadan geçmeyin

saksi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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İş birliği İçerikleri
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