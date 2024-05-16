BİM'e Kiğılı tişört, Stanley termos geliyor! İşte 17 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli yeni sayısı yayınlandı. "Önce BİM'e sonra kampa" mottosuyla dikkat çeken Katalog'ta doğa severleri sevindirecek çeşit çeşit çadırlar, kamp sandalyeleri, uyku tulumları, termoslar, mataralar, hamaklar, tişörtler, hambez pantolonlar yer alıyor. BİM cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak ediyorsanız ve bütçe dostu alışveriş yapmak istiyorsanız BİM aktüel ürünlere göz atmak için yazımızı okumaya devam edin.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İndirimdeki çadır modellerini görmek için buraya tıklayın.
Kamp sandalyeleri indirime girdi, buraya tıklayarak görebilirsiniz.
İndirimdeki kamp lambası modellerini görmek için buraya tıklayın.
Hamak çeşitleri indirimde, burada!
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.