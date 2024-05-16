BİM'e Kiğılı tişört, Stanley termos geliyor! İşte 17 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli yeni sayısı yayınlandı. "Önce BİM'e sonra kampa" mottosuyla dikkat çeken Katalog'ta doğa severleri sevindirecek çeşit çeşit çadırlar, kamp sandalyeleri, uyku tulumları, termoslar, mataralar, hamaklar, tişörtler, hambez pantolonlar yer alıyor. BİM cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak ediyorsanız ve bütçe dostu alışveriş yapmak istiyorsanız BİM aktüel ürünlere göz atmak için yazımızı okumaya devam edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

North Pacific Otomatik Çadır 1199 TL!

İndirimdeki çadır modellerini görmek için buraya tıklayın.

Kamp sandalyeleri indirime girdi, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Çok fonksiyonlu outdoor kol saati 449 TL!

İndirimdeki kamp lambası modellerini görmek için buraya tıklayın.

Cibinlikli hamak 599 TL!

Hamak çeşitleri indirimde, burada!

Stanley Adventure 1 Litre Termos 1299 TL!

Kiğılı tişört modelleri 279 TL!

Pratik mutfak ve banyo ürünlerinde çok cazip fiyatlar

Çeşit çeşit oyuncaklar ve saksı çeşitleri de burada!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





