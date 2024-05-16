HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. BİM'e Kiğılı tişört, Stanley termos geliyor! İşte 17 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Kiğılı tişört, Stanley termos geliyor! İşte 17 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
16.05.2024 14:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaza sayılı günler kaldı. Doğa ve kamp tutkunları, kamp ekipmanları arayışına girdi. Eğer siz de çadırdan termosa, katlanabilir sandalyeden portatif ocağa kamp malzemeleri arayışındaysanız BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. 17 Mayıs Cuma 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu uygun fiyatlı kamp ekipmanlarıyla dikkat çekiyor. Bim'de bu hafta neler var? İşte detaylar!

BİM'e Kiğılı tişört, Stanley termos geliyor! İşte 17 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli yeni sayısı yayınlandı. "Önce BİM'e sonra kampa" mottosuyla dikkat çeken Katalog'ta doğa severleri sevindirecek çeşit çeşit çadırlar, kamp sandalyeleri, uyku tulumları, termoslar, mataralar, hamaklar, tişörtler, hambez pantolonlar yer alıyor. BİM cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak ediyorsanız ve bütçe dostu alışveriş yapmak istiyorsanız BİM aktüel ürünlere göz atmak için yazımızı okumaya devam edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

A101'e Birkenstock terlikler, Skechers ayakkabılar geliyor! A101'e Birkenstock terlikler, Skechers ayakkabılar geliyor!
ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! Kamp masası, termos, sandalye... ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! Kamp masası, termos, sandalye...

North Pacific Otomatik Çadır 1199 TL!

bim-1

İndirimdeki çadır modellerini görmek için buraya tıklayın.

Kamp sandalyeleri indirime girdi, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Çok fonksiyonlu outdoor kol saati 449 TL!

bim-2

İndirimdeki kamp lambası modellerini görmek için buraya tıklayın.

Cibinlikli hamak 599 TL!

bim-3

Hamak çeşitleri indirimde, burada!

Stanley Adventure 1 Litre Termos 1299 TL!

bim-4

Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi
Yılların eskitemediği marka! En iyi Stanley termosları seçtik Yılların eskitemediği marka! En iyi Stanley termosları seçtik

Kiğılı tişört modelleri 279 TL!

bim-7

Pratik mutfak ve banyo ürünlerinde çok cazip fiyatlar

bim-5

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler

Çeşit çeşit oyuncaklar ve saksı çeşitleri de burada!

bim-6

Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim com tr bim de bu hafta bim cuma aktüel
İş birliği İçerikleri
A101'e Birkenstock terlikler, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Birkenstock terlikler, Skechers ayakkabılar geliyor!

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi

Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi

Efsane performans, şaşırtıcı fiyat! Çoğu kişi bu modele yöneliyor

Efsane performans, şaşırtıcı fiyat! Çoğu kişi bu modele yöneliyor

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

"Böyle rahat bir sandalet yok!" En iyi modelleri sizin için seçtik

"Böyle rahat bir sandalet yok!" En iyi modelleri sizin için seçtik

Tümünü Gör
"Böyle rahat bir sandalet yok!" En iyi modelleri sizin için seçtik

"Böyle rahat bir sandalet yok!" En iyi modelleri sizin için seçtik

ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! Kamp masası, termos, sandalye...

ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! Kamp masası, termos, sandalye...

Kitaplardan beyaz perdeye! Filme uyarlanan en iyi kitaplar

Kitaplardan beyaz perdeye! Filme uyarlanan en iyi kitaplar

Hem bahar hem yaz aylarına yakışacak göz farı paletlerini seçtik

Hem bahar hem yaz aylarına yakışacak göz farı paletlerini seçtik

Yıpranan saçlarınıza özel bakım sunacak 10 etkili bakım ürünü

Yıpranan saçlarınıza özel bakım sunacak 10 etkili bakım ürünü

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Tümünü Gör
Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Kas ağrılarına son! Çok satan o masaj aleti indirime girdi

Kas ağrılarına son! Çok satan o masaj aleti indirime girdi

Dyson almak isteyenler buraya! Bütçe dostu alternatifleri seçtik

Dyson almak isteyenler buraya! Bütçe dostu alternatifleri seçtik

Günlük bakım ve makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak!

Günlük bakım ve makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak!

En renkli ve canlı görüntüler için Gigabyte marka en iyi monitörler

En renkli ve canlı görüntüler için Gigabyte marka en iyi monitörler

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
A101'e Birkenstock terlikler, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Birkenstock terlikler, Skechers ayakkabılar geliyor!

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi

Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi

Efsane performans, şaşırtıcı fiyat! Çoğu kişi bu modele yöneliyor

Efsane performans, şaşırtıcı fiyat! Çoğu kişi bu modele yöneliyor

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

"Böyle rahat bir sandalet yok!" En iyi modelleri sizin için seçtik

"Böyle rahat bir sandalet yok!" En iyi modelleri sizin için seçtik

Tümünü Gör

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.