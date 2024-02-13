Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfakta ekstra hijyen sağlayacak ürünler

Evin en önemli bölümlerinden biri olan mutfak, sağlıklı bir yaşam için özenle korunması gereken bir alan olarak öne çıkıyor. Yemek hazırlarken kullandığımız malzemelerin, pişirme aletlerinin ve temizlik ekipmanlarının hijyenik olması, hem lezzetli yemekler hazırlamamıza hem de sağlığımızı korumamıza yardımcı olur. Artık mutfakta hijyen sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz her şey burada! Hem pratiklik hem de hijyen sunan ürünleri sizin için bir araya getirdik.
Evonox Paslanmaz Çelik Ayaklı Lavabo Çöp Süzgeci, çok satan ürünler arasında yer alıyor. Paslanmaz çelikten üretilen ürün, meyve ve sebze kabuklarının, yemek artıklarının lavabo giderine düşmesine engel oluyor. Üçgen şeklindeki süzgeç lavaboya tam uyum sağlarken, mutfak düzeninizi ve temizliğinizi kolaylaştırır.Ürünü İncele
Dolap kapağına asılabilen Porsima Org-50 Dolap Kapağına Asılabilir Pratik Çöp Kutusu, günlük çöpler için ideal. Dolap kapağına asıldığı için yer de kaplamayan bu ürün kullanıcılarından tam not alıyor. Mutfakta çöp derdine son veren ve hijyen sağlayan ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?Ürünü İncele
Miss Collection 715-1 Açılır Kapanır Bulaşıklık, elde yıkanan bulaşıkları koymak için birebir. Açılır kapanır yapısıyla bulaşığınıza göre küçültüp büyültebildiğiniz ürün, bulaşık suyunun da akmasını sağlayan tasarımıyla göz dolduruyor. Mutfakta pratiklik isteyenler bu ürünü mutlaka incelemelisiniz!Ürünü İncele
Evonox Teflon Uçlu Silikon Bulaşık Temizleme Fırçası, bulaşıkları kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. Ergonomik yapısı sayesinde bulaşık yıkarken rahatlık sağlayan fırça ile artıklara eliniz değmeden bulaşıkları temizlemeniz mümkün.Ürünü İncele
Yer kaplamayan minimalist tasarımıyla ön plana çıkan smart dolap içi çöp kovası, 11 litrelik geniş hacmiyle mekandan tasarruf sağlamanıza yardımcı oluyor. Mutfak için büyük bir çöpe ihtiyacınız varsa bu çöp kovası sizin için ideal. Ürün dolap içine monte edilebiliyor. Paslanmaz çelikten yapıldığı için hem hijyenik hem de uzun ömürlü.Ürünü İncele
CREA 3 Yönlü Çekme Duşlu Mutfak Bataryası, mutfakları temizlerken en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden. 2'si 1 arada bu batarya paslanmaz çelik malzemeden üretiliyor.. Arıtma başlığı da olan batarya ile mutfakta temiz suya ulaşmak son derece kolay.Ürünü İncele
Mutfak havlularınızı asmak için bir askılık arıyorsanız Feronya Dolap Kapağı Havlu Askılığı tam size göre! Krom kaplama çelik askılık, hem şık hem de dayanıklı! Dolap kapaklarına pratik bir şekilde takılabilen ürün, havlularınızı düzenli bir şekilde askılayarak mutfak ve banyo dolaplarınızda yer tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.Ürünü İncele
Evcilik Trend Mutfak Önlüğü, mavi dikey çizgileriyle öne çıkıyor. Üstünüz kirlenmeden mutfakta vakit geçirmek isteyenler için olmazsa olmazlar arasında yer alan önlük, %100 pamuk materyaliyle sağlıklı da bir seçim.Ürünü İncele
Mutfağınızdaki sünger ve deterjanlar ortada duruyorsa Mbois Mutfak ve Banyo Organizer Demir Raf Tek Kat tam size göre. Yerden tasarruf etmenizi sağlayacak rafın altı açık olduğu için sünger gibi ürünler hızlıca kuruyor. Ürün, kompakt tasarımı sayesinde gereksiz yer kaplamıyor.Ürünü İncele
Mutfakta şık duran bir çöp kovası arıyorsanız katlanabilir askılı tasarımıyla öne çıkan bu ürünü kullanabilirsiniz. Hem dolap içi hem dışında kullanılabilen bu çöp kovası mutfağınızın çok daha derli toplu olmasını sağlıyor.Ürünü İncele
Primanova Luna Mutfak Sıvı Sabunluk, olmazsa olmazlardan. Üzerine bez de asılabilen ürün sayesinde beziniz kolayca kuruyor ve koku yapmıyor. Sünger için de yeri olan sabunluk siyah rengiyle çok güzel duruyor.Ürünü İncele
Lavabodan sıçrayan suları engellemek için YunHan Silikon Katlanabilir Musluk Sıçrama Koruması alınabilir. Üzerine deterjan veya sünger koyabileceğiniz musluk pedi tezgahlarınızı temiz tutmak için şart.Ürünü İncele
Bulaşıkları kurutmak için bir mat arıyorsanız YunHan Tezgah Üstü Bulaşık Matı kaymaz bir yapıda. Yıkadığınız bulaşıkları hızlıca kurutmaya yarayan mat her mutfağa lazım. Emici yapısı sayesinde kurutma işlemi çok kolay.Ürünü İncele
Mutfakta havlu kağıt kullanıyorsanız Earning Power Mutfak Rulosu Askısı bu askıyı almalısınız. Dolap altına monte edildiği için yer kaplamayan ve her an elinizin altında olan bu askıya bayılacaksınız.Ürünü İncele
Kaynak: Onedio
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