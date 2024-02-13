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Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfakta ekstra hijyen sağlayacak ürünler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
12.02.2024 17:18 | Son Güncelleme:
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Mutfak, bir evin en önemli ve en yoğun kullanılan alanları arasında yer alıyor. Yemeklerin hazırlandığı, sohbetlerin yapıldığı ve aile bireylerinin bir arada olduğu bu özel mekan, hijyen ve pratiklik açısından büyük önem taşıyor. İşte tam da bu noktada, mutfakta ekstra hijyen yaratacak ürünler devreye giriyor. Sizin için mutfakta hem pratiklik hem de hijyen sağlayacak ürünleri seçtik. İşte detaylar!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfakta ekstra hijyen sağlayacak ürünler

Evin en önemli bölümlerinden biri olan mutfak, sağlıklı bir yaşam için özenle korunması gereken bir alan olarak öne çıkıyor. Yemek hazırlarken kullandığımız malzemelerin, pişirme aletlerinin ve temizlik ekipmanlarının hijyenik olması, hem lezzetli yemekler hazırlamamıza hem de sağlığımızı korumamıza yardımcı olur. Artık mutfakta hijyen sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz her şey burada! Hem pratiklik hem de hijyen sunan ürünleri sizin için bir araya getirdik.

1. Evonox Paslanmaz Çelik Ayaklı Lavabo Çöp Süzgeci

Adsız tasarım - 2024-02-12T163203.342

Evonox Paslanmaz Çelik Ayaklı Lavabo Çöp Süzgeci, çok satan ürünler arasında yer alıyor. Paslanmaz çelikten üretilen ürün, meyve ve sebze kabuklarının, yemek artıklarının lavabo giderine düşmesine engel oluyor. Üçgen şeklindeki süzgeç lavaboya tam uyum sağlarken, mutfak düzeninizi ve temizliğinizi kolaylaştırır.

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2. Porsima Org-50 Dolap Kapağına Asılabilir Pratik Çöp Kutusu

Adsız tasarım - 2024-02-12T163313.402

Dolap kapağına asılabilen Porsima Org-50 Dolap Kapağına Asılabilir Pratik Çöp Kutusu, günlük çöpler için ideal. Dolap kapağına asıldığı için yer de kaplamayan bu ürün kullanıcılarından tam not alıyor. Mutfakta çöp derdine son veren ve hijyen sağlayan ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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3. Miss Collection 715-1 Açılır Kapanır Bulaşıklık

Adsız tasarım - 2024-02-12T163540.343

Miss Collection 715-1 Açılır Kapanır Bulaşıklık, elde yıkanan bulaşıkları koymak için birebir. Açılır kapanır yapısıyla bulaşığınıza göre küçültüp büyültebildiğiniz ürün, bulaşık suyunun da akmasını sağlayan tasarımıyla göz dolduruyor. Mutfakta pratiklik isteyenler bu ürünü mutlaka incelemelisiniz!

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4. Evonox Teflon Uçlu Silikon Bulaşık Temizleme Fırçası

Adsız tasarım - 2024-02-12T163708.386

Evonox Teflon Uçlu Silikon Bulaşık Temizleme Fırçası, bulaşıkları kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. Ergonomik yapısı sayesinde bulaşık yıkarken rahatlık sağlayan fırça ile artıklara eliniz değmeden bulaşıkları temizlemeniz mümkün.

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5. Dolap İçi Kapağa Monte Çöp Kovası

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Yer kaplamayan minimalist tasarımıyla ön plana çıkan smart dolap içi çöp kovası, 11 litrelik geniş hacmiyle mekandan tasarruf sağlamanıza yardımcı oluyor. Mutfak için büyük bir çöpe ihtiyacınız varsa bu çöp kovası sizin için ideal. Ürün dolap içine monte edilebiliyor. Paslanmaz çelikten yapıldığı için hem hijyenik hem de uzun ömürlü.

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6. CREA 3 Yönlü Çekme Duşlu Mutfak Bataryası

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CREA 3 Yönlü Çekme Duşlu Mutfak Bataryası, mutfakları temizlerken en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden. 2'si 1 arada bu batarya paslanmaz çelik malzemeden üretiliyor.. Arıtma başlığı da olan batarya ile mutfakta temiz suya ulaşmak son derece kolay.

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7. Feronya Dolap Kapağı Havlu Askılığı

Adsız tasarım - 2024-02-12T165647.445

Mutfak havlularınızı asmak için bir askılık arıyorsanız Feronya Dolap Kapağı Havlu Askılığı tam size göre! Krom kaplama çelik askılık, hem şık hem de dayanıklı! Dolap kapaklarına pratik bir şekilde takılabilen ürün, havlularınızı düzenli bir şekilde askılayarak mutfak ve banyo dolaplarınızda yer tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.

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8. Evcilik Trend Mutfak Önlüğü Mavi Dikey Çizgili

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Evcilik Trend Mutfak Önlüğü, mavi dikey çizgileriyle öne çıkıyor. Üstünüz kirlenmeden mutfakta vakit geçirmek isteyenler için olmazsa olmazlar arasında yer alan önlük, %100 pamuk materyaliyle sağlıklı da bir seçim.

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9. Mbois Mutfak ve Banyo Organizer Demir Raf Tek Kat

Adsız tasarım - 2024-02-12T165940.371

Mutfağınızdaki sünger ve deterjanlar ortada duruyorsa Mbois Mutfak ve Banyo Organizer Demir Raf Tek Kat tam size göre. Yerden tasarruf etmenizi sağlayacak rafın altı açık olduğu için sünger gibi ürünler hızlıca kuruyor. Ürün, kompakt tasarımı sayesinde gereksiz yer kaplamıyor.

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10. Katlanabilir Askılı Mutfak Çöp Kovası

Adsız tasarım - 2024-02-12T170641.475

Mutfakta şık duran bir çöp kovası arıyorsanız katlanabilir askılı tasarımıyla öne çıkan bu ürünü kullanabilirsiniz. Hem dolap içi hem dışında kullanılabilen bu çöp kovası mutfağınızın çok daha derli toplu olmasını sağlıyor.

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11. Primanova Luna Mutfak Sıvı Sabunluk

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Primanova Luna Mutfak Sıvı Sabunluk, olmazsa olmazlardan. Üzerine bez de asılabilen ürün sayesinde beziniz kolayca kuruyor ve koku yapmıyor. Sünger için de yeri olan sabunluk siyah rengiyle çok güzel duruyor.

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12. YunHan Silikon Katlanabilir Musluk Sıçrama Koruması

Adsız tasarım - 2024-02-12T170925.507

Lavabodan sıçrayan suları engellemek için YunHan Silikon Katlanabilir Musluk Sıçrama Koruması alınabilir. Üzerine deterjan veya sünger koyabileceğiniz musluk pedi tezgahlarınızı temiz tutmak için şart.

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13. YunHan Tezgah Üstü Bulaşık Matı

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Bulaşıkları kurutmak için bir mat arıyorsanız YunHan Tezgah Üstü Bulaşık Matı kaymaz bir yapıda. Yıkadığınız bulaşıkları hızlıca kurutmaya yarayan mat her mutfağa lazım. Emici yapısı sayesinde kurutma işlemi çok kolay.

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14. Earning Power Mutfak Rulosu Askısı

Adsız tasarım - 2024-02-12T171241.614

Mutfakta havlu kağıt kullanıyorsanız Earning Power Mutfak Rulosu Askısı bu askıyı almalısınız. Dolap altına monte edildiği için yer kaplamayan ve her an elinizin altında olan bu askıya bayılacaksınız.

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Kaynak: Onedio

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