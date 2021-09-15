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BİM'in neden iki kapısı var? Sebebi şaşkına çeviriyor

15.09.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diğer marketlere girildiğinde tek kapıdan geçerken, BİM'e giriş yapıldığında neden iki kapıdan geçmek zorunda kaldığımızı hiç düşündünüz mü? Gelin sebeplerine hep beraber göz atalım...

BİM'in neden iki kapısı var? Sebebi şaşkına çeviriyor

Birçok müşteri, diğer marketlerde tek kapı bulunurken, BİM'in neden iki kapısı olduğunu anlamlandıramıyor. BİM'e giriş yaparken, iki kapıdan geçme zorunluluğu hakkında ortaya atılan çeşitli iddialar bulunuyor.

TEDARİKÇİLERE KOLAYLIK SAĞLAMAK AMACIYLA YAPILMIŞ

İddialardan biri şöyle: BİM'in dış kapı anahtarı yalnızca BİM'e mal getiren tedarikçilerde mevcut. Bunun sebebi ise market kapalı olduğunda ya da içeride herhangi bir çalışan olmadığında mal gelmesi durumunda tedarikçi, malları ilk kapıdan girerek aradaki boşluğa bırakıyor ve çalışan, markete geldiğinde malları ikinci kapıyı açarak içeri taşıyor.

BİM'in neden iki kapısı var! Sebebi şoke ediyor

FİKİR İPTAL OLDU AMA KAPILAR KALDI

Ortaya atılan bir diğer iddia ise market içerisindeki sıcaklığı korumak yönünde. BİM ilk tasarlandığında, iki kapı arasındaki boşluğa bir sterilizasyon mekanizması takılması kararlaştırılmış ancak daha sonra bu fikirden vazgeçilmiş. Ancak kapıya dokunulmamış çünkü böylelikle dışarıdaki hava durumunun, market içerisindeki sıcaklığı etkilememesi sağlanmış.

HIRSIZLIĞA KARŞI İKİ KAPI

BİM'in esrarengiz iki kapısı hakkında konuşulan bir diğer ihtimal ise markette güvenlik elemanı bulunmaması ve kapılar sayesinde hırsızlığın önüne geçilmesi... Düşünceye göre, hırsızların iki kapıdan kaçması çok daha zor bir durum olduğu için ürün güvenliği böyle sağlanıyor.

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