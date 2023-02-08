Binada raylı sistem nedir, ne demek? Raylı sistemli bina nasıl çalışır? Depremde ölümden koruyor!

Depremin ana adreslerinden biri olan Japonya raylı sistemli bina inşa ediyor ve bu sayede doğal afeti en az hasarla atlatıyor. Raylı sistemli binanın tam olarak ne olduğu ve depremde, binaları yıkımdan nasıl koruyabileceği araştırılıyor. Peki binada raylı sistem nedir, ne demek? Raylı sistemli bina nasıl çalışır? İşte detaylar...

RAYLI SİSTEMLİ BİNA NEDİR?

Japonya'da 1995'de meydana gelen felaket sonrasında ülkede eski binalara güçlendirme yapılırken yeni binalar da yeni sistem doğrultusunda inşa edildi. Koruma sistemleri, binaların yüksekliğine göre değişiyor. Üç katlı binalarda duvarların güçlendirilmesi ve temelin levhalar ile korunması şartı konuluyor. Orta yükseklikteki binalarda daha fazla önlemler alınıyor.

Raylı sistemli binada, adı üstünde binalar rayların üzerine inşa edilir. Deprem sırasında ise binalar, yerkabuğundan bağımsız bir şekilde ray üzerinde hareket eder. Böylece sallantının şiddeti azalır.

RAYLI SİSTEMİ KİM BULDU?

Raylı sistemin ilk olarak Japonya'da kullanıldığı biliniyor. 1995'te meydana gelen felaketin ardından bu sistem üzerinde çalışma başladı ve ilerleyen zamanlarda, binalar güçlendirildi.



