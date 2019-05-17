HABER

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimi açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2019 07:21 | Son Güncelleme

YSK kararı ile yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesinin düzenlediği Ramazan programına katıldı. Yıldırım, programda seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimi açıklaması

Binali Yıldırım’dan önce vatandaşlara seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ev ev gezeceğiz, kapı kapı dolaşacağız, önce akrabalarımıza, mahallelimize, komşularımıza sahip çıkacağız. 24 Haziran’a kadar da köyümüze gitmeyeceğiz. Hepimiz sahip çıkacağız. Başka İstanbul yok, İstanbul’un 25 senelik hizmetleri Binali abimizle taçlanacak yoksa Ümraniye Belediye Başkanlığının bir kıymeti yok kazanmışız. Bakın 18 günlük icraat da en önemli yaptığı iş kitap fuarını kaldırmak, 37 senelik yapılan dini kitaplar fuarını hazmedemediler. Bir de esnafa laf atıyorlar, esnaf istemedi. Ya esnafla dini kitabın ne alakası var. Bilakis oraya insan giderse esnaf memnun olur. Onun için bu işin şakası yok ya kazanacağız ya kazanacağız” ifadelerini kullandı.

"GELDİK, GÖRDÜK MAHCUP OLDUK MAŞALLAH"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’dan sonra vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, “Ümraniye’nin güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim, sevgili çocuklar gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun, Ramazan ayı hayırlı uğurlu olsun. Bugün Ümraniye’de Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım’ın düzenlediği iftarda bir araya geldik” dedi.

AW705575_01

Yıldırım, insanların mutluluğunu görmek beni mutlu ediyor diyerek, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ı kastederek, “Gece ben 12’den sonra gelirim dedim orada kimseyi bulabilir miyim? O da bana dedi ki; Gel o zaman anlarsın. Geldik gördük mahcup olduk maşallah” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “Kardeşlerim bir seçim geçirdik, 31 Mart da bir şey anlamadık. Çalıştık, çabaladık oylar sandıkta hiç edildi. Sahip çıkamadıysak hırsızın günahı yok mu? Sandıklara sahip çıkmamız gerekli o halde 23’ünde sandıklara sahip çıkıyor muyuz? Bu işin hesabını 23’ünde Ümraniye soracak mı?” diye sordu. 31 Mart için Ümraniye’ye teşekkür eden Yıldırım, “Bana da destek verdiniz sağolun, İsmet Başkanı da seçtiniz ama biraz eksik oldu. Şimdi o eksiği tamamlayacağız, biraz da fazla olsun ki işi sağlama bağlayalım. O halde hepimize görev düşüyor. Sadece kendimiz değil, herkes bir iki arkadaşıyla konuşup sandığa getirecek” dedi.

AW705575_03

YERİN METRELERCE ALTINDA SAHUR YAPTI

Yıldırım, “23 Haziran’da bu işi halledeceğiz, 23 Haziran’da her şey daha güzel olacak. Hak yerini bulacak” diyerek şehirlerin tanıtımının yapıldığı ve yöresel lezzetlerin ikram edildiği standları gezdi. Vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Yıldırım, hatıra fotoğrafı da çektirerek Anadolu Bölge Metro Bakım Atölyesi’nde personellerle birlikte düzenlenen sahur programına katılmak için ayrıldı. Maltepe’de yer alan bakım atölyesinde yerin metrelerce altında rayların ortasında kurulan sahur masasında personelle sohbet eden Yıldırım, çayları da kendisi doldurdu.

Kaynak: İHA

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!
İstanbul İl Seçim Kurulu’nun yeni başkanı Öner yemin ettiİstanbul İl Seçim Kurulu’nun yeni başkanı Öner yemin etti
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım YSK

En Çok Okunan Haberler

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

Diğer Haberler
Demokrat Parti 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerine katılmayacak

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun yeni başkanı Ziya Bülent Öner yemin etti

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun yeni başkanı Öner yemin etti

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

Yıldırım'dan seçimlerle ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'da seçim yenileme kararı hakkında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak YSK açıklaması

İstanbul seçiminde kilit küçük partiler ve sandığa gitmeyenler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.