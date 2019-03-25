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Binali Yıldırım Sancaktepe'de Erzincanlılar ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de Erzincanlılar ile akşam yemeğinde buluşmasında, “İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmaya karar verdik." dedi.

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de Erzincanlılar ile akşam yemeğinde buluşmasında, “İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmaya karar verdik." dedi.
Sancaktepe'de seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Erzincanlılar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada Erzincanlılara seslenen Binali Yıldırım, “6 günümüz var. Pazar günü sandığa gidiyoruz. Hemşerilerim ne diyorsunuz, Sancaktepe'de Şeyma hanımı belediye başkanı yapıyor mu hemşerilerimiz. Gönül belediyeciliği ile durmak yok yol devam diyoruz" dedi.

“YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"
Yıldırım, “Erzincan'ın iklimi sert, insanı mert evlatlarıyız. Hepimiz İstanbul'a geldik ama bir şeyi unutmadık. Memleket sevgisi ve sevdası. Her zaman yüreğimizin bir yerinden memleketimiz var. Erzincan depremlerden çok çekti. Ancak, Erzincan'da son 16 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük hizmetler yaptık. Sadece Erzincan'ın yollarına 4 milyar lira yatırım yaptık. Erzincan'ın yollarına Erzurum'a, Elazığ'a bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" İfadelerini kullandı.

“SAYENİZDE 16 YILDIR ANLIMIZ AK BAŞIMIZ DİK MEMLEKETE HİZMET EDİYORUZ"
Yıldırım, “Sayenizde 16 yıldır anlımız ak, başımız dik memlekete hizmet ediyoruz. Türkiye'nin her köşesine elimiz değdi, hizmetlerimiz gitti. Siz her zaman yanımızda oldunuz. Varlığınızı hep yanımda hissettim. Sizin dualarınız bizim en büyük destekçimiz oldu. Memleketimiz önemli bir yerde yer alıyor. Bu topraklarda ayakta kalmanın bedeli kolay değil. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar oluyor. Ama 16 yılda ne yaparsa yapsınlar, asla kardeşliğimizi bozamadılar. 15 Temmuz'da denediler. Erzincanlı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte alçaklara 'dur' dedi. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezan dinmedi. O gün siz, gençlerimiz, kadınlarımız herkes oradaydı. Şimdi yine bazıları ellerini ovuşturuyor. Akılları sıra ülkemizin birliğine zarar verecekler. Bunlara fırsat vermeyin. Erzincan kardeşliğin adıdır." diye konuştu.

“İSTANBUL'U DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN ŞEHİRLER ARASINA SOKMAYA KARAR VERDİK"
Binali Yıldırım, “Allah nasip eder de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursam var gücümle çocuklarımız, kadınlarımız ve erkeklerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Onların aydınlık yarınları için sizlerin desteği ile İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmaya karar verdik. 16 yılda bunu Türkiye'de yaptık, Erzincan'da yaptık o halde İstanbul'da da yapacağız." İfadelerini kullandı.
Yıldırım sözlerini, “Pazar günkü şölene hazır mısınız, büyük güne hazır mıyız. Finali Binali ile yapıyor muyuz" ifadeleri ile sonlandırdı.

(FOTOĞRAF)

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