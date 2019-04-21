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Binali Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na saldırıya tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2019 16:56 | Son Güncelleme

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya tepki gösterdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk’ta katıldığı Şehit Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde saldırıya uğramıştı.

Binali Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na saldırıya tepki

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk’ta katıldığı Şehit Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde saldırıya uğramıştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Gün ayrışma günü değil, teröre karşı birlik olma günüdür. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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