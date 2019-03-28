Binali Yıldırım’dan tiyatro müjdesi

İstanbul’un tarihine ve kültürel birikimine yakışır bir kültür-sanat ortamı yaratarak mevcut durumu daha ileri taşımak istediklerini belirten Yıldırım, "Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Tiyatronun barış dolu bir dünyaya daha fazla hizmet etmesini, sevgi, hoşgörü, dayanışma gibi yüksek insani değerleri güçlendirmesini diliyorum. Köklü Türk tiyatrosu güçlenmeli. Belediye başkanlığım döneminde tiyatrolarımızın gelişimi için hassasiyet göstereceğiz. Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Kadıköy Haldun Taner sahnelerini hem modern hale getireceğiz hem de sağlamlaştıracağız. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun üstünü açılır kapanır yapacağız. Yaz kış performans izlemek mümkün olacak." dedi.

İstanbul’da 2006'da 377 bin olan tiyatro izleyicisi sayısının 2017'de 2.5 milyona yükseldiğini, bunun ciddi bir artış olduğunu ancak Londra'da her yıl 15 milyon kişinin tiyatroya gittiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Şehrin nüfusundan fazla kişiden bahsediyoruz. Biz niye bu rakamlara ulaşmayalım? Şehir Tiyatroları’nda 11 tane sahne var. Devlet Tiyatroları’nın 7 tane sahnesi bulunuyor. Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle bir müjde vermek istiyorum. Özel tiyatroların salon problemi var. Şehir Tiyatroları’nın salonlarını kullanmak istiyorlar ama yüksek kira ödemek durumunda kalıyorlar. Bilet fiyatlarını da buna göre belirliyorlar. Yeterli seyirci sayısı olmayınca zarar ediyorlar. Eğer İstanbul halkı bize yetki verirse özellikle mayıs-ekim ayları arasında belediyenin 11 tiyatro salonunu özel tiyatroların kullanımına açacağız. Şu anda kullanamıyorlar. Yılın diğer aylarında uygun gün ve saatlerde yine özel tiyatroların bu sahneleri kullanmalarına imkan tanıyacağız. Bu sayede tüm salonları etkin bir şekilde kullanacağız. Amacımız tiyatrodan para kazanmak değil İstanbulluyu tiyatro ile, kültür sanat ile buluşturmak."