Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu'nda seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yıldırım, Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı dolayısıyla kabrini ziyaret ettikten sonra Merkezefendi Seçkin Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Binali Yıldırım, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

