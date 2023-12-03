Binbir derde deva: Ağrı kesici ve iyileştirici etkisi gösteriyor! ’Bitkilerin Profesörü’ faydalarını sıraladı

Sağlığımızı korumak ve iyileştirmek için doğal çözümlere olan ilgi giderek artmaktadır. Binlerce yıldır insanlar, şifa bulmak için bitkilerin gücünden yararlanmıştır. Doğanın sunduğu bu şifalı bitkiler, içerdikleri özel bileşenlerle birçok sağlık sorununa çözüm olabilecek potansiyele sahiptir. Bu şifalı bitkilerden biri olan kantaronun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, dünya genelinde sıkça rastlanılan kantaron bitkisinin sağlığa faydalarını açıkladı. Öte yandan çiçekli bir bitki türü olan ve yaklaşık 700 türünün tanındığı kantaronun aşırı soğuk veya kuru bölgeler dışında dünya genelinde bulunduğunu belirtti.

TIBBİ YAĞ BARINDIRIR

Karabulut, sarı kantaronun güneşi anımsatan küçük şeffaf dairelere sahip olduğunu ve içlerinde koyu kırmızı tıbbi yağ bulunduğunu söyleyerek, “Çiçekler, genellikle sarı, bazen siyah beneklerle noktalanmış dört veya beş taç yapraklıdır; uzun filamentler üzerinde birçok stamen bulunur; üç ila beş adet stil, genellikle tabanda birleşmiş halde. Meyve, olgunlaştığında ince siyah tohumu serbest bırakan dehiscent bir kapsüldür” ifadelerine yer verdi.

Sarı kantaronun, özellikle Almanya’da antidepresan olarak yaygın bir şekilde kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Karabulut, bitkinin sağlığa faydalarını şöyle sıraladı:

"AĞRI KESİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR"

"Hafif bir sedatif ve antispazmodik olarak işlev görerek, uykusuzluk ve anksiyeteye yardımcı olur. Bitkinin ağrı kesici ve iyileştirici özellikleri vardır, özellikle nevralji, siyatik ve sinir hasarı sonrası iyileşmeyi destekler. Dışarıdan, yara, morluk ve yanık iyileştirmek için yağ içine eklenir. Sarı kantaron, bazı durumlarda güneşe karşı hassasiyet oluşturabilir, bu özellik kanser tedavisinde kullanılmıştır. Vücutta meydana gelen yaralanmalar sonucu oluşan ağrıların hafiflemesini sağlar. Sarı kantaron çayı gece uykularının düzenlenmesine yardımcıdır. Sarı kantaron adet sancısı için kadınlarda Mens dönemlerinde ılık bir şekilde sabah ve akşam aç ya da tok karnına tüketilebilir. Gece altını ıslatma problemi yaşayan çocuklar için sarı kantaron çayı önerilir. Sarı kantaron çayının sakinleştirici etkisi bu problemin tedavisinde etkin bir rol oynar.

SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİYE SAHİPTİR

Sakinleştirici bir etkiye sahip olan sarı kantaron panik atak rahatsızlığının tedavisini destekleyicidir. Sarı kantaron ve depresyon arasındaki ilişki nedeniyle Avrupa’da uzun yıllar reçete edilen bir bitki olarak dikkat çekmektedir. Özellikle sinirli ve stresli olduğunuz günlerde rahatlama amacıyla sarı kantaron çayı tüketebilirsiniz.

HEMOROİT TEDAVİSİ

Sarı kantaron hemoroit hastalığının tedavisinde yağ şeklinde kullanılabilir. Sarı kantaron yağı basur yarasının üzerine bal ile birlikte sürüldüğünde ağrıyı azaltıcı etki gösterir. Sarı kantaron sivilce izleri üzerinde etkilidir. Sivilce izlerine sürülen sarı kantaron yağı lekelerin hızla iyileşmesini sağlar.

MİGREN TEDAVİSİ

Sarı kantaron migren hastalığının tedavisinde de etkindir. Sarı kantaron çayı migren ataklarına iyi gelir ayrıca sarı kantaron yağı ile baş kısmına masaj yapılması migren krizlerini önleyebilir. Peki, sarı kantaron mideye iyi gelir mi? Sarı kantaronun yaraları iyileştirici özelliğinden dolayı ülser ya da gastrit durumlarında sarı kantaron mideye iyi gelir. Sarı kantaron şurubu ise özellikle uyku problemi çekenlerde yatmadan önce tüketildiğinde uykusuzluğa iyi gelir."

Sarı kantoronun bileşenlerinin, laboratuvar ortamında grip, Herpes simplex 1 ve 2 gibi virüslere karşı antiviral aktivite gösterdiğini de belirten Karabulut, Herpes salgınları sırasında da bitkinin kullanıldığını dile getirdi.

"KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR"

Toksin maddelerin vücuttan gitmesinin yağlı bölgelere ulaşımı kolaylaştırdığını ve yağların yakılma işleminin çok daha basit bir hal aldığını ifade eden Karabulut, "Sağlıklı tabaklarla öğünler geçirmeniz ve bolca su içmeniz önerilir. Çünkü sarı kantaron yağı, metabolizmayı aktif tutmak ve yağ yakımını hızlandırmak için çaba sarf eden bir bedene ihtiyaç duyar. Ayrıca toksin maddelerle birlikte ödem atılmasını da sağlayan sarı kantaron, kilo vermeyi kolaylaştırır. Yemeklerden önce tüketilen sarı kantaron çayı tok tutucu özelliğe sahiptir. Uzun süre mideyi terk etmeyen flavonoidler ve uçucu yağlar tokluk hissi verir. Sarı kantaron zayıflama konusunda vücudu destekler. Sabah ve akşam içilen sarı kantaron çayı ile yapılan sarı kantaron kürü kilo vermenize yardımcı olur" şeklinde konuştu.

(İHA)







