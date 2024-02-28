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  4. Bingöl'de çığ faciası! Ayak izleri ekipleri harekete geçirdi: Kayıp vatandaş aranıyor

Bingöl'de çığ faciası! Ayak izleri ekipleri harekete geçirdi: Kayıp vatandaş aranıyor

28.02.2024 09:22
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Dün akşam saatlerinde Bingöl'de çığ düştü. Çığ düşen bölgedeki ayak izleri ekipleri harekete geçirdi. Arama kurtarma çalışmaları bu sabah da devam etti.

Bingöl'de çığ faciası! Ayak izleri ekipleri harekete geçirdi: Kayıp vatandaş aranıyor

Dün akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

AYAK İZLERİ FARK EDİLDİ

Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti.

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Çığ faciasının ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgede 30 AFAD, 8 sivil toplum kuruluşu arama kurtarma, 7 Sar Arama Kurtarma, 28 jandarma personeli ve 25 güvenlik korucusunun arama kurtarma çalışması yaptığını belirtti. Vali Usta, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Çığ
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