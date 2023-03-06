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BİNGÖL'DE DEPREM! 6 Mart 2023 Bingöl'de deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Diyarbakır ve Elazığ'dan da hissedildi!

06.03.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 6 Mart 2023 Pazartesi günü Bingöl'de hissedilen sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklama nedeniyle merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi incelenmeye başlandı. Peki, 6 Mart 2023 Bingöl'de deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

BİNGÖL'DE DEPREM! 6 Mart 2023 Bingöl'de deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Diyarbakır ve Elazığ'dan da hissedildi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Bingöl'de meydana gelen ve Diyarbakır'ın yanı sıra Elazığ'dan da hissedilen sarsıntı sonrası merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte Bingöl depremi sonrası 6 Mart 2023 Pazartesi gününün son depremler listesi...

BİNGÖL'DE KORKUTAN DEPREM

Bingöl'de saat 07:547 sıralarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD depremin 13.29 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.


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