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  4. Bingöl’de minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı

Bingöl’de minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı

11.05.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 16 kişi yaralandı.

Bingöl’de minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Aşağı köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman B. idaresindeki minibüs merkezden Yelesen köyüne gideceği sırada Aşağı köy girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 16 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevre köydeki vatandaşlar ise ekipler gelene kadar şarampole yuvarlanan araç içindeki yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bingöl

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