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Bingöl merkezli tefecilik operasyonu: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 18:20 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların banka hesaplarının işlem hacminin 150 milyon liranın üzerinde olduğu belirlendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 13 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 ay süren çalışmalar sonucunda tefecilik yaptığı değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüte yardım etmek, nitelikli yağma, tefecilik ve suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanması" gibi suçlara karışan şüphelilerin Bingöl merkez ve İstanbul'da belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Y.B, M.B, H.B, A.B, M.B, B.B, H.Ç, H.B, E.Ü, T.B, L.Ü, M.B. ve H.V. gözaltına alındı.

Banka hesaplarının işlem hacminin 150 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edilen şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 150 farklı kişiye ait tapu senetleri, 1 milyon 300 bin lira değerinde 30 senet, 10 cep telefonu, 3 bilgisayar, 150 alım satım belgesi, protokoller, sözleşmeler ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Emniyet Tefecilik

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