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Bingöl'de, 40 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:06 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam değerinin 40 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi.

Bingöl'de, 40 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam değerinin 40 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde arama yapılan iş yerinde, gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi. Telefonların toplam değerinin 40 bin lira olduğu değerlendirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan iş yeri sahibi, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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