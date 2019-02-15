HABER

Bingöl'de kar nedeniyle merkez ve 5 ilçede okullara yarım gün tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 12:31 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile 5 ilçede tüm okullarda bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildi.

Bingöl'de kar nedeniyle merkez ve 5 ilçede okullara yarım gün tatil

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile 5 ilçede tüm okullarda bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildi.
Bingöl'de kar yağışının etkili olduğu merkez ile Adaklı, Genç, Karlıova, Solhan ve Yedisu ilçelerindeki okullar öğleden sonra tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada okulların tatil edildiği ilçelerdeki engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Yayladere ve Kiğı ilçesi hariç il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime 15.02.2019 yarım gün süre ile ara verilmiştir. Kamudaki engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de kar nedeniyle merkez ve 5 ilçede okullara yarım gün tatilBingöl'de kar nedeniyle merkez ve 5 ilçede okullara yarım gün tatil

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Vodafone TV’den heyecan verici 3 yeni içerikVodafone TV’den heyecan verici 3 yeni içerik
(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.