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Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 19:48 | Son Güncelleme

Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Fuat Güzeldere'nin kullandığı EM 156 AG plakalı otomobil, Karlıova'nın Çukurtepe köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Serhat Güzeldere (14) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Fuat Güzeldere ile Mazlum ve Hatice Güzeldere yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güzeldere ailesinin Fransa'dan memleketlerine tatil için geldikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karlıova trafik kazası

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