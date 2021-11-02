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  4. Binlerce kişi onları izliyor! 52 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Toksik insanlar yanıldı

Binlerce kişi onları izliyor! 52 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Toksik insanlar yanıldı

02.11.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 17 yaşındayken hayatının aşkını bulduğunu düşünen Garry, insanların desteklememesine rağmen evlendi. 23 yaşındaki Gary, TikTok hesabında 75 yaşındaki eşi Almeda ile hayatı hakkında paylaşımlar yapıyor. Hayatlarından toksik insanları çıkartmanın verdikleri en doğru karar olduğunu dile getiren çift eleştirilere aldırış etmiyor.

Binlerce kişi onları izliyor! 52 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Toksik insanlar yanıldı

Almeda ve Gary Hardwick, Almeda’nın oğlu Robert'ın cenazesinde tanıştıktan iki hafta sonra 2015'te evlendi. 6 yıldır beraber olan çift, aşklarının en güzel anlarını da sosyal medya hesaplarından yayınlıyor. Yıldönümlerini kutlamak için Gary sosyal medya hesabından eşiyle çekilen romantik bir pozunu paylaşarak “ Beni her gün en mutlu adam yapıyorsun ve hayatın tüm yolculuğu boyunca yanımda olduğun için çok gururlu ve minnettarım.Son altı yılda karşılaştığımız engeller ne olursa olsun, onları hep birlikte aştık çünkü gerçek aşk bunu yapar, gerçek aşk dünyanın geri kalanı karşıyken yan yana durmak demektir. Sonsuza kadar sen ve ben güzel. Birlikte çok harika anılar yarattık ve önümüzde yaratacak daha çok şey var. Altı yıl önce hayallerimi gerçekleştiren kadının yıl dönümü kutlu olsun. Sen benim hayatımsın.Sizi kalbimin her atışıyla seviyorum Bayan Hardwick. Son nefesime kadar ve sonrasında! Kocanız her zaman ve sonsuza kadar." notunu ekledi.

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“DIŞLANDIK”

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Aralarındaki yaş farkının büyük olması nedeniyle toplum tarafından eleştirildiklerini ifade eden Almeda ve Gary Hardwick, gerçek aşkı bulduklarında kimsenin kaybetmemesi gerektiğini ifade etti. Gerçek aşkın karşısında insanların saygı duymasını istediklerini belirten çift, toksik ilişkiler konusunda sert ifadeler kullandı.

Onları desteklemeden eleştiren ve mutsuz olmalarını isteyen insanları hayatlarından çıkarttıklarını belirten Gary, “Bazen seni desteklemeyen, seni sevdiğin için sevmeyen, senin için mutlu olmayan zehirli olan insanları hayatımızdan çıkarmak zorunda kalıyoruz. Çünkü günün sonunda aile kanla ilgili değil, seni destekleyen ve senin için seven insanlarla ilgili. Almeda ve ben orada bulunduk ve ikimiz de nereden geldiğini anlıyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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