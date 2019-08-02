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Binlerce klasik otomobil tutkunu Hırvatistan'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

Fransız otomobil firması Citroen'in 100. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "23. Dünya Citroen 2CV Buluşması" etkinliğine 37 ülkeden 3 binin üzerinde klasik otomobil getirildi

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Samobor'da düzenlenen "23. Dünya Citroen 2CV Buluşması" renkli görüntülere sahne oldu.

Fransız otomobil firması Citroen'in 100. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe 37 ülkeden 3 binin üzerinde klasik otomobil getirildi.

Eski Yugoslavya'nın da en popüler otomobillerinden biri olan ve halk arasında "Spacek" olarak adlandırılan Citroen 2CV model klasik otomobillerin şehir turu büyük ilgi gördü.

Hırvatistan Citroen 2CV Kulübü Başkanı Goran Skrbin, yaptığı açıklamada, Spacek'e merakının çocukluğunda başladığını ifade ederek, babası Branko'nun da tam bir Spacek tutkunu olduğunu kaydetti.

Eski Yugoslavya'daki Spacek hayranlığına da değinen Skrbin, bu aracın Slovenya'nın Koper şehrinde üretilmesi nedeniyle özellikle Slovenlerin Spacek'e büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Branko Skrbin de üniversite eğitimi için gittiği Bosna Hersek'te, Fransız ev arkadaşının Citroen 2CV model aracına adeta vurulduğunu belirterek, "Bu araç köylüye de din adamına da doktora da herkese hitap ediyor." dedi.

Buluşmaya eşi Diana ile Büyük Britanya'dan gelen James Darley ise Hırvatistan'a altı günde varabildiklerini aktararak, "Bu otomobil beraberinde dostlukları da getiriyor. Siz otomobili kullanırken insanlar size el sallıyor, selam veriyor. Bu, şans getiren bir otomobil." diye konuştu.

İlk kez 1948 yılında üretilen 2CV, sembolleşmiş klasik otomobiller arasında gösteriliyor. Araç, 1990'dan beri üretilmezken, Spacek tutkunları her iki yılda bir farklı bir Avrupa ülkesinde buluşma düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Buluşma Citroen 2CV Hırvatistan Samobor

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