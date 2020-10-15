HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Binlerce öğrenci bekliyordu... 2020 MEB ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Binlerce öğrenci bekliyordu... 2020 MEB ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.10.2020 08:19 | Son Güncelleme

Binlerce öğrencinin girdiği BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. İlkokullarda seçilen özel yetenekli çocukların katıldığı grup tarama sınavı 5 Eylül tarihinde Türkiye genelinde yapılmıştı. MEB BİLSEM sınav sonuçları 2020 bugün MEB.gov.tr aracılığıyla bakanlık tarafından erişime açıldı. MEB'den gelen son dakika açıklamayla sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. 2020 BİLSEM sınav sonucu öğrenme ekranı haberimizde...

Binlerce öğrenci bekliyordu... 2020 MEB ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sınavı araştırılmaya devam ediyor. 5 Eylül 2020 tarihinde yapılmaya başlanan BİLSEM sınavının sonuçları açıklandı mı merak ediliyordu. Devlete bağlı olarak çalışan özel eğitim kurumlarında eğitim hayatına devam eden, özel yetenekli çocukların seçilmesi için birçok öğrencinin katıldığı BİLSEM sınavı sonuçları 2020 açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte sınavların 14 Ekim tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. 2020 BİLSEM sınav sonucu öğrenme ekranı haberimizde...

2020 BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel yetenekli çocukların grup tarama yöntemi ile belirlendiği BİLSEM sınav sonuçları ekranı MEB tarafından 14 Ekim 2020' de http://meb.gov.tr web sitesinden açıklanacağı duyurulmuştu. BİLSEM sınavında bir sıkıntı yaşayan ve grup tarama sınavına itiraz etmek isteyen öğrencilerin, BİLSEM sınavı itiraz başvuru tarihleri ise 16 Ekim ve 22 Ekim tarihlerinde alınacak. BİLSEM sınavının sonuçları 2020 açıklandığı takdirde aşağıdaki adresten öğrenilebilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB BİLSEM sınav sonuçları 2020 bugün MEB.gov.tr aracılığıyla bakanlık tarafından erişime açıldı. Bakanlıktan BİLSEM sonuçları için şu açıklama yapıldı;

2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
Heyecanlandıran talep! 'Gençlerin KYK borçları silinsin'Heyecanlandıran talep! 'Gençlerin KYK borçları silinsin'
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama
Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama
Çok istedik ama olmadı...
Çok istedik ama olmadı...
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'den gençlerin KYK borçları silinsin talebi
Heyecanlandıran talep! 'Gençlerin KYK borçları silinsin'
Son dakika BİLSEM açıklandı.. 2020 BİLSEM sınav sonucu öğrenme ekranı! 2020 BİLSEM sınav sonuçları 2020 açıklandı mı?
2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı!
Binlerce aday bekliyordu... 2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı! KPSS Önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı!
Sınav günü yaklaşıyor... e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS sınav merkezleri!
e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?
BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları 2020 açıklandı mı?
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS sınav sonuç tarihleri belli oldu... 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sonuç öğrenme ekranı!
YDS sınav sonuç tarihleri belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.