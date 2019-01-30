Binlerce Polonyalı Gdansk Belediye Başkanını son yolculuğuna uğurladı

Binlerce Polonyalı, bir yardım etkinliğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz’i son yolculuğuna uğurladı. Gdansk’teki Azize Meryem Kilisesi’nde (St. Mary Kilisesi) düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk’la birlikte çok sayıda yerli ve yabancı devlet adamı ile politikacı katılırken, kiliseye sığmayan binlerce Polonyalı ise cenaze törenini Gdansk şehrinin çeşitli noktalarına kurulan ekranlardan izledi. Cenaze töreninde oldukça üzgün olduğu gözlenen Başkan Adamowicz’in aile üyelerine, Papa Francis tarafından gönderilen birer tespih hediye edildi. Polonya Müslüman cemaati adına da Tatar bir din adamı törende dua etti. Bir saat kadar süren cenaze töreninin ardından önceki gece krematoryumda yakılan Pawel Adamowicz’in külleri, Gdansk Başpiskoposluğu’nun önerisi ve Kent Meclisi’nin kararıyla Azize Meryem Kilisesi’ne gömüldü. Ülke genelinde ilan edilen 1 günlük ulusal yas ise devam ediyor.

Saldırganın dosyası kabarık çıktı

Öte yandan bıçaklı saldırgan Stefan W. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ilerleyen günlerde psikiyatri uzmanları tarafından muayene edileceği öğrenildi. 27 yaşındaki Stefan W. saldırının hemen ardından sahnede eline geçirdiği mikrofonla Belediye Başkanı Pawel Adamowicz’in bir önceki partisi Vatandaş Platformu iktidarı döneminde haksız yere hapis yattığı gerekçesiyle Adamowicz’i bıçakladığını söylemişti. Daha önce 4 kere çeşitli finans kuruluşlarını soyan Stefan W. çaldığı paraları yurt dışı gezilerinde, kasino ve restoranlarda harcadığı belirlenmişti. Poliste hırsızlık, gasp, adam yaralamadan çok sayıda kaydı bulunan saldırgan soygun suçundan ötürü de 5 yıl 6 ay hapis yatmıştı.

Her türlü yabancı karşıtlığı ve ırkçılığın karşısındaydı

Hukukçu ve akademisyen olan 1965 doğumlu Pawel Adamowicz, 1998 yılından bu yana Gdansk Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Geçen 20 yıl içerisinde Gdansk’in adeta çehresini değiştiren Adamowicz, 4 Kasım 2018 tarihindeki yerel seçimlerin ikinci turunda iktidar partisi Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) adayı karşısında yüzde 65’e yakın oyla altıncı kez başkan seçilmişti. Son dönemde Avrupa’da sıkça tartışılan göçmen sorunu üzerine göçmenleri Gdansk şehrine davet eden Adamowicz, "Gdansk özgürlüğün, eşitliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün kentidir" diyerek her türlü yabancı karşıtlığı ve ırkçılığın karşısında olmuştu. Vatandaşların hazin bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Adamowicz’le vedalaşabilmeleri için Gdansk’teki Avrupa Dayanışma Merkezi’nde (Europejskie Centrum Solidarnosci) önceki gün ziyarete açılan naaşını 53 bin kişi ziyaret etmiş, naaş dün akşam saatlerinde binlerce kişinin katıldığı kortejle defnedileceği Azize Meryem Kilisesi’ne (St. Mary Kilisesi) getirilmişti.

