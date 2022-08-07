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Zonguldak'ta tüyler ürperten olay! Komşularının boğazını kesti, polisi baltayla karşıladı

07.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta meydana gelen kan donduran olayda Mert Serkan L. ile komşuları Hacer Alkan (55) ve eşi Aydın Alkan (58) arasında çıkan 'ortak kullanım alanı' tartışması feci sonlandı. Gözü dönen saldırgan, tartışma sonucu komşularının boğazını kesti. Hacer Alkan yaşamını yitirirken Aydın Alkan ise ağır yaralandı. Mert Serkan L. ise kaçıp saklandığı adreste baltayla polise direndi. Polis eve biber gazı atarak etkisiz hale getirdiği Mert Serkan L.'yi gözaltına aldı.

Zonguldak'ta tüyler ürperten olay! Komşularının boğazını kesti, polisi baltayla karşıladı

Devrek'teki kan donduran olayda Alkan çiftinin boğazını keserek kayıplara karışan Mert Serkan L.'nin babasının evine saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine eve yapılan baskında polise balta ile direnen adam gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Alparslan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Alkan çifti ile komşuları Mert Serkan L. arasında binanın ortak kullanım alanları ile ilgili tartışma çıktı. Bu sırada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çiftten Hacer Alkan, burada hayatını kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Aydın Alkan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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BABASININ EVİNE SAKLANDI

Polis ekipleri, Mert Serkan L.'nin Alparslan Sokak'ta babasına ait evde saklandığını belirledi. Ekipler, bugün öğle saatlerinde eve baskın yaptı. Saldırgan, bir süre balta ile polise direndi. Ekipler, biber gazı atılan evde etkisiz hale getirilen Mert Serkan L.'yi gözaltına aldı.

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Bu arada Hacer Alkan'ın cenazesi, bugün Devrek ilçesine bağlı Pınarönü köyünde toprağa verilecek.

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(DHA)

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