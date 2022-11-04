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  4. Bir aileyi yıkan olay! Antalya'ya gitmek için evden çıktı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi

Bir aileyi yıkan olay! Antalya'ya gitmek için evden çıktı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi

04.11.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşayan Şahin Gökmen, "Antalya’ya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı ancak ailesi bir süre haber alamadı. Merak içinde bekleyen aile, Ürdün Konsolosluğundan gelen haberle adeta yıkıldı. Mesajda Gökmen'in, İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü iddia edilirken aile konunun aydınlatılması için girişimlerini sürdürüyor.

Bir aileyi yıkan olay! Antalya'ya gitmek için evden çıktı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi’nde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, "Antalya’ya gidiyorum" diyerek evinden ayrıl ancak ailesi bir süre kendisinden haber alamadı.

KAHREDEN HABERİ KONSOLOSLUK VERDİ

Gökmen’e ulaşmaya çalışan aile, dün Ürdün Konsolosluğu’ndan gelen bir mesajla yıkıldı. Konsolosluktan Şahin Gökmen’in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü, cenazesinin gönderilmesi için de işlemlerin ilerleyen günlerde başlayacağı yönünde mesaj geldiği öğrenildi.

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Mesaj üzerine adeta şok geçiren aileye yakınları da destek olmak için adrese gitti. Gökmen ailesi, konunun net olarak aydınlanması için girişimleri sürüyor. (İHA)

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