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  4. Bir anda evi sardı! Ne olduğu bilinmeyen koku 5 kişiyi zehirledi

Bir anda evi sardı! Ne olduğu bilinmeyen koku 5 kişiyi zehirledi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Düzce'de 5 kişi, evi saran koku nedeniyle zehirlendi. Mide bulantısı şikayetiyle hastanede tedavi altına alınan kişilerin duyduğu kokunun nereden geldiği ve ne olduğu ile ilgili araştırma başlatıldı. İşte Gümüşova ilçesinde yaşanan olayın detayları...

Bir anda evi sardı! Ne olduğu bilinmeyen koku 5 kişiyi zehirledi

Alının bilgilere göre olay Gümüşova ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz sebebi bilinmeyen bir kokudan dolayı aynı evde bulunan Selami Kılıç (65), Meliha Kılıç (61), Meryem Kars (47), Hasret Karamahmutoğlu (24) ve Kadir İbrahim Sak (11) mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile sağlık ekiplerini aradılar. Olay yerin gelen sağlık ekipleri zehirlenen 5 kişiyi Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Zehirlenenlerin durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

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Zehirlenmenin meydana geldiği ev polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatılırken olay yerine gelen doğalgaz ekipleri gaz kaçağına karşı ölçüm yaptılar. Ekipler, doğalgazdan kaynaklı bir zehirlenme olmadığı tespit edilirken kokunun nedeni ise araştırılıyor.

İHA

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