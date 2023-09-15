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    4. Bir anda ortaya çıkan timsah herkesi korkttu! Çığlık çığlığa kaçmaya başladılar... O anlar saniye saniye kamerada

    Bir anda ortaya çıkan timsah herkesi korkttu! Çığlık çığlığa kaçmaya başladılar... O anlar saniye saniye kamerada

    15.09.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bulunan Huntsville Eyalet Parkı'nda korku dolu anlar yaşandı. David Siljeg tarafından kaydedilen görüntülerde bir anda ortaya çıkan timsah herkesi korkuttu. Yaklaşık 12 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen timsahın küçük çocukların üzerine doğru hareket etmesiyle aileler çocuklarını alarak çığlık çığlığa kıyıya doğru koşmaya başladı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bulunan Huntsville Eyalet Parkı'nda kaydedilen görüntüler korku filmlerini aratmadı. Küçük çocukların olduğu bölgeye doğru yüzen bir timsahın fark etmesi üzerine çığlık sesleri yükseldi. Küçük çocuklardan oluşan grup güvenli bir şekilde koşarak kıyıya ulaştı ve yetkililer herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirtti.

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    "UYUŞUK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEYİN"

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    Texas Parklar ve Yaban Hayatı Departmanı, insanları timsahları beslememeleri ve yanlarında 30 metreden daha fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Timsahların yavaş ve uyuşuk olduğunu düşünmeyin. Son derece hızlı ve çevikler... Unutmayın ki köşeye sıkıştıklarında mutlaka kendilerini koruyacaklar" dedi.

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    Amerika Teksas timsah

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